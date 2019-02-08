Алла Пугачева: «Быть на содержании мужа — это ужасно. И не мое совершенно!»

Алла Пугачева объявила о завершении своей карьеры несколько лет назад. С тех пор поклонники певицы пытались выяснить, как же она зарабатывает деньги и на что живет.

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Алла Пугачева заявила о своем уходе со сцены в 2010-м. С тех пор многие поклонники певицы гадают, на какие деньги она живет. Журналистам издания «Собеседник» удалось выяснить, каковы доходы Примадонны.



Недавно звезда признавалась, что не приемлет жизни за чужой счет. «Надо как-то зарабатывать — все кончается. Муж иногда отпускает на заработки, потому что не привыкла я к такой жизни. Быть на содержании мужа — это ужасно. И не мое совершенно!» — заявляла артистка.

Как сообщает портал, пенсия Пугачевой составляет 17 тысяч рублей, но эти деньги она отдает на помощь нуждающимся фанатам.

На имя Аллы Борисовны зарегистрировано 12 организаций, но лишь две из них работают по сей день — Это ООО «АБП» (радиовещание) и ЗАО «Караэ-ЭКО». В разное время певица занималась производством собственного парфюма, обуви и даже чипсов. У певицы был и образовательный центр для талантливых детей (ООО Future Star). Однако сейчас все эти бизнес-проекты закрыты или же приносят незначительную прибыль.



Главным заработком певицы являются корпоративы. Как передает «Собеседник», выступает Примадонна только для своих и за концерт берет от 250 до 350 тысяч евро.



Несмотря на то, что Алла Пугачева до сих пор старается быть финансово независимой, основной доход в семью приносит ее супруг Максим Галкин, который работает телеведущим, гастролирует с концертами и так же, как и супруга, выступает на корпоративах.