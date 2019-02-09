Персик! Шарлиз Терон показала фото себя в 16 лет после победы на конкурсе моделей

Шарлиз Терон начинала свое восхождение на звездный Олимп как модель. Недавно знаменитость решила вспомнить молодость и показала подписчикам в Инстаграме, как выглядела в начале своей карьеры.

1 2 3 4 5 Шарлиз Терон показала, как выглядела в в юности

Шарлиз Терон начинала свою карьеру отнюдь не на кинопробах, а на модных съемках — изначально она хотела стать моделью. На днях 43-летняя актриса решила поделиться архивным фото и показать подписчикам, как выглядела в 16 лет.



«Мой первый модельный конкурс в Южной Африке. Очень надеюсь, что этот топ я оставила себе», — подписала знаменитость снимок, сделанный в 1991-м. Его она нашла в одной из старых книг.



«Какие очаровательные щечки», «Великолепна, как всегда!», «Шарлиз отличная актриса, но и модель из нее вышла бы не хуже», — писали под публикацией восторженные поклонники. А как вам ретро снимок Шарлиз Терон?

