Шарлиз Терон начинала свою карьеру отнюдь не на кинопробах, а на модных съемках — изначально она хотела стать моделью. На днях 43-летняя актриса решила поделиться архивным фото и показать подписчикам, как выглядела в 16 лет.
«Мой первый модельный конкурс в Южной Африке. Очень надеюсь, что этот топ я оставила себе», — подписала знаменитость снимок, сделанный в 1991-м. Его она нашла в одной из старых книг.
«Какие очаровательные щечки», «Великолепна, как всегда!», «Шарлиз отличная актриса, но и модель из нее вышла бы не хуже», — писали под публикацией восторженные поклонники. А как вам ретро снимок Шарлиз Терон?
Персик! Шарлиз Терон показала фото себя в 16 лет после победы на конкурсе моделей
Шарлиз Терон начинала свою карьеру отнюдь не на кинопробах, а на модных съемках — изначально она хотела стать моделью. На днях 43-летняя актриса решила поделиться архивным фото и показать подписчикам, как выглядела в 16 лет.
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