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Персик! Шарлиз Терон показала фото себя в 16 лет после победы на конкурсе моделей

Шарлиз Терон начинала свое восхождение на звездный Олимп как модель. Недавно знаменитость решила вспомнить молодость и показала подписчикам в Инстаграме, как выглядела в начале своей карьеры.

Шарлиз Терон начинала свою карьеру отнюдь не на кинопробах, а на модных съемках — изначально она хотела стать моделью. На днях 43-летняя актриса решила поделиться архивным фото и показать подписчикам, как выглядела в 16 лет.

«Мой первый модельный конкурс в Южной Африке. Очень надеюсь, что этот топ я оставила себе», — подписала знаменитость снимок, сделанный в 1991-м. Его она нашла в одной из старых книг.

«Какие очаровательные щечки», «Великолепна, как всегда!», «Шарлиз отличная актриса, но и модель из нее вышла бы не хуже», — писали под публикацией восторженные поклонники. А как вам ретро снимок Шарлиз Терон? 

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09 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Шарлиз Терон

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