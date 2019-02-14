В День всех влюбленных Егор Крид выложил свое фото с Селеной Гомес

Поклонницы Егора Крида гадают, свободно ли его сердце. В День святого Валентина исполнитель дал новый повод для обсуждения своей личной жизни, выложив снимок с Селеной Гомес.

1 2 3 4 5 Егор Крид опубликовал фото с Селеной Гомес

Егору Криду приписывают романы с самыми красивыми девушками из мира шоу-бизнеса. На днях рэпер дал поклонницам еще один повод обсудить свою личную жизнь, выложив в Инстаграме фото с Селеной Гомес.



«С Днем святого Валентина», — подписал снимок Крид. Многие фанаты исполнителя подумали, что его и певицу связывают если не романтические, то добрые приятельские отношения.



«Неужели вы вместе?», «Очень хорошо смотритесь», «Шикарное фото», — оставляли восторженные комментарии подписчики. Впрочем, многие решили, что снимок сделан с помощью фотошопа, и не поверили в то, что Егор и Селена действительно знакомы. А как вы думаете, это фото фейк или нет?

