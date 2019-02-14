Егору Криду приписывают романы с самыми красивыми девушками из мира шоу-бизнеса. На днях рэпер дал поклонницам еще один повод обсудить свою личную жизнь, выложив в Инстаграме фото с Селеной Гомес.
«С Днем святого Валентина», — подписал снимок Крид. Многие фанаты исполнителя подумали, что его и певицу связывают если не романтические, то добрые приятельские отношения.
«Неужели вы вместе?», «Очень хорошо смотритесь», «Шикарное фото», — оставляли восторженные комментарии подписчики. Впрочем, многие решили, что снимок сделан с помощью фотошопа, и не поверили в то, что Егор и Селена действительно знакомы. А как вы думаете, это фото фейк или нет?
В День всех влюбленных Егор Крид выложил свое фото с Селеной Гомес
Егору Криду приписывают романы с самыми красивыми девушками из мира шоу-бизнеса. На днях рэпер дал поклонницам еще один повод обсудить свою личную жизнь, выложив в Инстаграме фото с Селеной Гомес.
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