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В День всех влюбленных Егор Крид выложил свое фото с Селеной Гомес

Поклонницы Егора Крида гадают, свободно ли его сердце. В День святого Валентина исполнитель дал новый повод для обсуждения своей личной жизни, выложив снимок с Селеной Гомес. 

Егору Криду приписывают романы с самыми красивыми девушками из мира шоу-бизнеса. На днях рэпер дал поклонницам еще один повод обсудить свою личную жизнь, выложив в Инстаграме фото с Селеной Гомес.

«С Днем святого Валентина», — подписал снимок Крид. Многие фанаты исполнителя подумали, что его и певицу связывают если не романтические, то добрые приятельские отношения.

«Неужели вы вместе?», «Очень хорошо смотритесь», «Шикарное фото», — оставляли восторженные комментарии подписчики. Впрочем, многие решили, что снимок сделан с помощью фотошопа, и не поверили в то, что Егор и Селена действительно знакомы. А как вы думаете, это фото фейк или нет? 

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14 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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