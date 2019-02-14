В 2016-м неожиданно для поклонников Алена Водонаева прекратила общаться с Ксенией Бородиной и Айзой Анохиной, с которыми дружила на протяжении нескольких лет. Тогда Бородина заявила, что Водонаева «продала» ее вторую беременность одному из изданий.
В новом интервью YouTube-каналу «Нежный редактор» Алена рассказал свою версию событий. «Мы дружили с Ксюшей, и у меня была еще одна подруга. Та подруга наговорила мне, что муж Бородиной ей изменяет, наговорила мне всяких вещей про Ксюшу, про ее семью», — рассказала Водонаева. После этого она пересказала эту историю еще одной своей знакомой (которой оказалась Айза Анохина) в голосовых сообщениях. По словам Алены, ее слова были выдернуты из контекста и переданы Ксении.
Вскоре телеведущая сама сообщила о проблемах в отношениях с супругом Курбаном Омаровым. Водонаева призналась, что болезненно восприняла попытку Анохиной подставить ее, так как «очень ее любила». По ее словам, Бородина оказалась в этой истории «разменной монетой». После этого Алена не общается ни с Ксенией, ни с Айзой.
Алена Водонаева рассказала о ссоре с Ксенией Бородиной и Айзой Анохиной
В 2016-м неожиданно для поклонников Алена Водонаева прекратила общаться с Ксенией Бородиной и Айзой Анохиной, с которыми дружила на протяжении нескольких лет. Тогда Бородина заявила, что Водонаева «продала» ее вторую беременность одному из изданий.
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