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Алена Водонаева рассказала о ссоре с Ксенией Бородиной и Айзой Анохиной

На днях Алена Водонаева дала интервью для YouTube-канала «Нежный редактор». В беседе с журналисткой телеведущая рассказала о том, почему испортились ее отношения с Ксенией Бородиной и Айзой Анохиной. 
  • Алена Водонаева
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    Алена Водонаева рассказала о конфликте с Ксенией Бородиной и Айзой Анохиной
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В 2016-м неожиданно для поклонников Алена Водонаева прекратила общаться с Ксенией Бородиной и Айзой Анохиной, с которыми дружила на протяжении нескольких лет. Тогда Бородина заявила, что Водонаева «продала» ее вторую беременность одному из изданий.

В новом интервью YouTube-каналу «Нежный редактор» Алена рассказал свою версию событий. «Мы дружили с Ксюшей, и у меня была еще одна подруга. Та подруга наговорила мне, что муж Бородиной ей изменяет, наговорила мне всяких вещей про Ксюшу, про ее семью», — рассказала Водонаева. После этого она пересказала эту историю еще одной своей знакомой (которой оказалась Айза Анохина) в голосовых сообщениях. По словам Алены, ее слова были выдернуты из контекста и переданы Ксении.

Вскоре телеведущая сама сообщила о проблемах в отношениях с супругом Курбаном Омаровым. Водонаева призналась, что болезненно восприняла попытку Анохиной подставить ее, так как «очень ее любила». По ее словам, Бородина оказалась в этой истории «разменной монетой». После этого Алена не общается ни с Ксенией, ни с Айзой.  

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14 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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