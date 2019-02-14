Рената Литвинова и Земфира являются одними из самых закрытых персон в российском шоу-бизнесе. Знаменитости уже много лет дружат и сотрудничают, однако в Сети то и дело обсуждают, что их связывает нечто большее, чем приятельские и профессиональные отношения.
Режиссер и певица стараются не обращать внимания на пересуды. 14 февраля Литвинова опубликовала в своем Инстаграме архивные фото Земфиры и поздравила ее с 20-летием творческой деятельности. «Начать карьеру в день любви! Двадцать лет назад первый раз включили песню по радио: «У тебя спид, и значит мы умрем!..». В этом и есть весь смысл любви», — подписала фото Рената.
«Спасибо, что напомнили, великолепная песня!», «Земфира талантище», «Вы прекрасные дамы, я счастлив, что живу с вами в одно время, слежу за вашим творчеством», — оставляли комментарии подписчики знаменитости.
Рената Литвинова опубликовала архивные фото Земфиры и поздравила ее с 20-летием творческой деятельности
Рената Литвинова и Земфира являются одними из самых закрытых персон в российском шоу-бизнесе. Знаменитости уже много лет дружат и сотрудничают, однако в Сети то и дело обсуждают, что их связывает нечто большее, чем приятельские и профессиональные отношения.
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- Рената Литвинова опубликовала архивные фото Земфиры и поздравила ее с 20-летием творческой деятельности
- Алена Водонаева рассказала о ссоре с Ксенией Бородиной и Айзой Анохиной
- «Жена рядом, дочь моя»: Гарику Харламову надоели слухи об изменах Кристины Асмус
- Мальчики краше цветов: что стоит за новым витком обвинений Майкла Джексона в педофилии
- Игры в натуральность: как долго звезды смогут выглядеть молодо без косметики
Форум: звёзды
Новое за неделю
Популярное за неделю