Рената Литвинова опубликовала архивные фото Земфиры и поздравила ее с 20-летием творческой деятельности

Рената Литвинова и Земфира дружат и сотрудничают в творчестве уже многие годы. 14 февраля режиссер поздравила певицу с тем, что она уже два десятка лет занимается музыкой.

1 2 3 4 5 Рената Литвинова опубликовала архивные фото Земфиры...

Рената Литвинова и Земфира являются одними из самых закрытых персон в российском шоу-бизнесе. Знаменитости уже много лет дружат и сотрудничают, однако в Сети то и дело обсуждают, что их связывает нечто большее, чем приятельские и профессиональные отношения.



Режиссер и певица стараются не обращать внимания на пересуды. 14 февраля Литвинова опубликовала в своем Инстаграме архивные фото Земфиры и поздравила ее с 20-летием творческой деятельности. «Начать карьеру в день любви! Двадцать лет назад первый раз включили песню по радио: «У тебя спид, и значит мы умрем!..». В этом и есть весь смысл любви», — подписала фото Рената.



«Спасибо, что напомнили, великолепная песня!», «Земфира талантище», «Вы прекрасные дамы, я счастлив, что живу с вами в одно время, слежу за вашим творчеством», — оставляли комментарии подписчики знаменитости.

