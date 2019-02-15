Стали известны имена новых участниц группы SEREBRO

14 февраля был объявлен новый состав группы SEREBRO. Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова и Ирина Титова выступили на концерте канала МУЗ-ТВ в Кремле.

1 2 3 4 5 6 В День святого Валентина в Кремле группа SEREBRO выступила в обновленном составе

В ноябре прошлого года продюсер Максим Фадеев решил полностью обновить состав участниц группы SEREBRO. Кастинг проходил в необычном формате YouTube-шоу. Девушки боролись за три вакантных места, проходя разные испытания. Имена победительниц держались в секрете вплоть до вчерашнего дня. Первыми, кто увидел новое трио, стали зрители концерта МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце 14 февраля. Группа SEREBRO выступила с песней «Между нами любовь».

Итак, знакомьтесь: Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова и Ирина Титова.

О новых участинцах пока известно немного. Лиза Корнилова — 18-летняя дочь музыканта Игоря Корнилова. Кочуровой Марианне 22 года — она приехала в Москву из Санкт-Петербурга, а сейчас учится в ГИТИСе.



Третьей солисткой группы стала 22-летняя Ирина Титова из Электростали. В Интернете о девушке пишут лишь, что у нее есть ребенок и до прихода в музыкальный коллектив она работала мастером по маникюру.



Напомним, что в предыдущем составе пели Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова. Максим Фадеев основал SEREBRO в 2006. Первые солистки в лице Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной даже представили Россию на «Евровидении».

