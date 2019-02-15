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Стали известны имена новых участниц группы SEREBRO

14 февраля был объявлен новый состав группы SEREBRO. Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова и Ирина Титова выступили на концерте канала МУЗ-ТВ в Кремле.
  • Ольга Серябкина, Максим Фадеев
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    В День святого Валентина в Кремле группа SEREBRO выступила в обновленном составе
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В ноябре прошлого года продюсер Максим Фадеев решил полностью обновить состав участниц группы SEREBRO. Кастинг проходил в необычном формате YouTube-шоу. Девушки боролись за три вакантных места, проходя разные испытания. Имена победительниц держались в секрете вплоть до вчерашнего дня. Первыми, кто увидел новое трио, стали зрители концерта МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце 14 февраля. Группа SEREBRO выступила с песней «Между нами любовь».

Итак, знакомьтесь: Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова и Ирина Титова.

О новых участинцах пока известно немного. Лиза Корнилова — 18-летняя дочь музыканта Игоря Корнилова. Кочуровой Марианне 22 года — она приехала в Москву из Санкт-Петербурга, а сейчас учится в ГИТИСе.

Третьей солисткой группы стала 22-летняя Ирина Титова из Электростали. В Интернете о девушке пишут лишь, что у нее есть ребенок и до прихода в музыкальный коллектив она работала мастером по маникюру.

Напомним, что в предыдущем составе пели Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова. Максим Фадеев основал SEREBRO в 2006. Первые солистки в лице Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной даже представили Россию на «Евровидении».

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15 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Persona Stars, Instagram
Теги

Татьяна Моргунова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Даже уже как-то непривычно видеть русские фамилии.

  • Предыдущий состав был лучше, эти ни о чем какие-то, обычные((

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