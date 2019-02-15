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«Все, я гей!»: шутливо заявил Виторган, глядя на обнаженный торс Деревянко

На фоне слухов о тайном романе Ксении Собчак и Константина Богомолова супруг телеведущей Максим Виторган забавы ради объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Актер прокомментировал фото Павла Деревянко топлес.

В последнее время к паре Виторган-Собчак приковано пристальное внимание общественности. Действительно ли телеведущая увлеклась театральным режиссером Богомоловым? Расстались ли супруги? На эти вопросы интернет-пользователи пытаются ответить, внимательно изучая посты и комментарии знаменитостей в Инстаграме.

Так недавняя активность Максима Виторгана в социальной сети не осталась незамеченной. Артист прокомментировал фотографию своего коллеги, актера Павла Деревянко.

«Паш, я сдаюсь! Все, я гей!», — написал Виторган под откровенным снимком приятеля.

Поклонники Виторгана, веря, что в каждой шутке есть доля правды, поспешили предположить: до сенсационного признания Виторгана довела своими изменами супруга. Другие фолловеры оценили чувство юмора актера и даже в шутку пригрозили рассказать Ксении о его наклонностях.

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15 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Павел Деревянко

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Сейчас шутит, а потом, глядишь, и не отмоется.

  • После Собчак немудрено, всю охоту отбила.

  • Ох уж этот Деревянко. В каком-то фильме он и ..засветил..

  • Жениться на Собчак - это уже иметь зачатки гея

  • Научился все ж у Собчак чему-то. Теперь совесть и честь продаст окончательно. Хоть гей, лишь бы на виду быть. И все типа шютка киргуду.

  • Никогда не пылала любовью к Ксюшиному мужу, но надеюсь, что он таки не гей и это реально шутка. А то по нынешним временам всего можно ожидать ... жена-то вон бегает по посторонним режиссерам не самой привлекательной наружности, с чего бы?

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