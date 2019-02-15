«Все, я гей!»: шутливо заявил Виторган, глядя на обнаженный торс Деревянко

На фоне слухов о тайном романе Ксении Собчак и Константина Богомолова супруг телеведущей Максим Виторган забавы ради объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Актер прокомментировал фото Павла Деревянко топлес.

1 2 3 4 5 Максим Виторган заявил о своей нетрадиционной ориентации

В последнее время к паре Виторган-Собчак приковано пристальное внимание общественности. Действительно ли телеведущая увлеклась театральным режиссером Богомоловым? Расстались ли супруги? На эти вопросы интернет-пользователи пытаются ответить, внимательно изучая посты и комментарии знаменитостей в Инстаграме.



Так недавняя активность Максима Виторгана в социальной сети не осталась незамеченной. Артист прокомментировал фотографию своего коллеги, актера Павла Деревянко.

«Паш, я сдаюсь! Все, я гей!», — написал Виторган под откровенным снимком приятеля.

Поклонники Виторгана, веря, что в каждой шутке есть доля правды, поспешили предположить: до сенсационного признания Виторгана довела своими изменами супруга. Другие фолловеры оценили чувство юмора актера и даже в шутку пригрозили рассказать Ксении о его наклонностях.