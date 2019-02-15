Когда муж романтик и миллионер: Канье Уэст организовал для Ким миллион роз в гостиной и саксофониста-легенду

Канье Уэст заслужил звание «лучший на свете муж» от своей супруги Ким Кардашьян. В Твиттере звезда рассказала, какое романтичное поздравление приготовил для нее рэпер в День святого Валентина.

1 2 3 4 5 6 Канье Уэст поразил Ким Кардашьян своим подарком на День святого Валентина

Когда дело касается подарков для супруги, рэперу Канье Уэсту нет равных. Музыканту каждый раз удается удивлять свою любимую Ким Кардашьян, а мы уверены — это не так-то просто! В минувший День святого Валентина у него вновь получилось заставить вторую половинку кричать от радости.

Канье подарил Ким частное выступление легендарного саксофониста Кенни Джи, который сыграл для звезды, стоя в окружении миллиона роз (по одной в отдельной стеклянной вазе) прямо в пустой гостиной их особняка.

Счастливая Кардашьян поспешила сообщить о радостном событии своим фолловерам в Твиттере и Инстаграме. «Лучший в мире муж! Это самый чуткий трогательный подарок в моей жизни!», — написала Ким.



И хотя большинство интернет-пользователей восхитились поступком Уэста и по-доброму позавидовали его 38-летней жене, нашлись те, кто не смог не пошутить на эту тему.



«Они взяли Кенни в плен! Окружили его розами!», «Бедный саксофонист, интересно, как он выбирался оттуда?», «А вдруг он все еще играет?», «Кенни, ты там?», — прокомментировали подписчики Ким.



Напомним, Ким Кардашьян вышла замуж за Канье Уэста в 2014 году. У пары трое детей: 5-летняя Норт, 3-летний Сейнт и годовалая Чикаго.