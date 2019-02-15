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Когда муж романтик и миллионер: Канье Уэст организовал для Ким миллион роз в гостиной и саксофониста-легенду

Канье Уэст заслужил звание «лучший на свете муж» от своей супруги Ким Кардашьян. В Твиттере звезда рассказала, какое романтичное поздравление приготовил для нее рэпер в День святого Валентина.

Когда дело касается подарков для супруги, рэперу Канье Уэсту нет равных. Музыканту каждый раз удается удивлять свою любимую Ким Кардашьян, а мы уверены — это не так-то просто! В минувший День святого Валентина у него вновь получилось заставить вторую половинку кричать от радости. 

Канье подарил Ким частное выступление легендарного саксофониста Кенни Джи, который сыграл для звезды, стоя в окружении миллиона роз (по одной в отдельной стеклянной вазе) прямо в пустой гостиной их особняка.

Счастливая Кардашьян поспешила сообщить о радостном событии своим фолловерам в Твиттере и Инстаграме. «Лучший в мире муж! Это самый чуткий трогательный подарок в моей жизни!», — написала Ким.

И хотя большинство интернет-пользователей восхитились поступком Уэста и по-доброму позавидовали его 38-летней жене, нашлись те, кто не смог не пошутить на эту тему.

«Они взяли Кенни в плен! Окружили его розами!», «Бедный саксофонист, интересно, как он выбирался оттуда?», «А вдруг он все еще играет?», «Кенни, ты там?», — прокомментировали подписчики Ким.

Напомним, Ким Кардашьян вышла замуж за Канье Уэста в 2014 году. У пары трое детей: 5-летняя Норт, 3-летний Сейнт и годовалая Чикаго. 

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15 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Вот когда говорят "это самый лучший подарок в моей жизни" значит что предыдущие подарки были не такими хорошими? )))) шучу конечно )))

  • И что?? Нет правда, и что?? Когда у человека миллионы денег, конечно он может легко потратить сотни на подарок. Сколько можно восхищаться просто пустой тратой ( пускай и заработанной ) денег?

  • красиво) ну вот правда красиво, я бы оценила)))

  • Как то на миллион роз не тянут эти вазочки.Но красиво,ничего не попишешь

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