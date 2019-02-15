Когда муж романтик и миллионер: Канье Уэст организовал для Ким миллион роз в гостиной и саксофониста-легенду

Когда дело касается подарков для супруги, рэперу Канье Уэсту нет равных. Музыканту каждый раз удается удивлять свою любимую Ким Кардашьян, а мы уверены — это не так-то просто! В минувший День святого Валентина у него вновь получилось заставить вторую половинку кричать от радости.
Счастливая Кардашьян поспешила сообщить о радостном событии своим фолловерам в Твиттере и Инстаграме. «Лучший в мире муж! Это самый чуткий трогательный подарок в моей жизни!», — написала Ким.
И хотя большинство интернет-пользователей восхитились поступком Уэста и по-доброму позавидовали его 38-летней жене, нашлись те, кто не смог не пошутить на эту тему.
«Они взяли Кенни в плен! Окружили его розами!», «Бедный саксофонист, интересно, как он выбирался оттуда?», «А вдруг он все еще играет?», «Кенни, ты там?», — прокомментировали подписчики Ким.
Напомним, Ким Кардашьян вышла замуж за Канье Уэста в 2014 году. У пары трое детей: 5-летняя Норт, 3-летний Сейнт и годовалая Чикаго.