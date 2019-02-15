Бывший муж Памелы Андерсон женился в четвертый раз на девушке, годящейся ему в дочери

56-летний Томми Ли и 32-летняя Бриттани Фурлан официально стали мужем и женой. Торжественная церемония состоялась 14 февраля, в День всех Влюбленных.

1 2 3 4 5 Томми Ли и Бриттани Фурлан сыграли свадьбу

14 февраля 2019 года надолго запомнится многим звездным парам. Орландо Блум, например, сделал предложение руки и сердца Кэти Перри, а Томми Ли и его избранница Бриттани Фурлан пошли еще дальше — они сыграли свадьбу.

«Это официально! Мы женаты! Мистер и миссис Ли», — написала популярный в США блогер в Инстаграме.

Фотографии с торжества девушка не стала публиковать, а ограничилась лишь забавным снимком своих питомцев, одетых в костюмы жениха и невесты.



Томми и Бриттани обручились ровно год назад. Знаменитости познакомились летом 2017-го и вскоре поняли, что у них много общего. Напомним, что для музыканта этот брак стал четвертым. В прошлом он был женат на актрисах Хизер Локлир и Памеле Андерсон. Последняя родила ему сыновей Брэндона и Дилана. Звезда Сети же вышла замуж впервые.