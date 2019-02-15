Оксана Самойлова показала свой новый розовый парик и заявила, что всерьез хочет перекрасить волосы

Недавно Оксана Самойлова предстала перед подписчиками с розовыми волосами. Спустя несколько дней модель снова примерила парик и задумалась о том, чтобы кардинально изменить цвет своих локонов.

1 2 3 4 5 Оксана Самойлова предстала перед подписчиками в новом образе

В последнее время 30-летняя Оксана Самойлова увлеклась экспериментами со своей внешностью. На днях знаменитость удивила подписчиков, примерив розовый парик. Поклонники модели неоднозначно восприняли ее новый образ, однако самой Оксане так понравились цветные волосы, что она решила еще раз к ним вернуться.



«Хоп — и снова розовые волосы — подлиннее и объемнее. Как вам такой вариант? На самом деле я реально думаю, как бы мне так покраситься, только чтобы от своих что-то осталось. Розовые волосы — это моя любовь теперь», — написала Самойлова в своем Инстаграме.



«Очень идет, нужно красить!», «Оксана, вы с любым цветом потрясающая», «Нереально красиво, но лучше покороче», — оставляли комментарии подписчики. А как вам кажется, подходит ли розовый цвет волос знаменитости?

