7 февраля участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель родила сына от своего экс-возлюбленного Ильи Яббарова. Спустя несколько дней после появления малыша на свет девушка опубликовала в своем Инстаграме фото, на котором предстала перед подписчиками в белье.
«Уже много кто спрашивает, как я восстанавливаюсь после родов. Так вот, сразу же надела послеродовой бандаж плюс диета, так как сыночек на грудном вскармливании. Диета заключается в отказе от жареного, жирного, соленого, копченого и так далее. Кстати, из сладкого я ем пару печенек в день. Ем раз 4-5 в день. Интересно , сколько я сбросила после родов?» — написала Алена под снимком.
«Выглядишь отлично!», «Алена, так держать», «Как будто и не рожала — фигура супер», — писали восторженные комментаторы. Напомним, несколько месяцев назад девушка разорвала помолвку с отцом ребенка, потому что узнала о его изменах.
Алена Рапунцель показала фигуру спустя неделю после родов
7 февраля участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель родила сына от своего экс-возлюбленного Ильи Яббарова. Спустя несколько дней после появления малыша на свет девушка опубликовала в своем Инстаграме фото, на котором предстала перед подписчиками в белье.
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- Юлия Барановская намекнула на то, что снова обрела любовь
- Алена Рапунцель показала фигуру спустя неделю после родов
- Оксана Самойлова показала свой новый розовый парик и заявила, что всерьез хочет перекрасить волосы
- Стало известно, как Виктория Лопырева назвала новорожденного сына
- Бывший муж Памелы Андерсон женился в четвертый раз на девушке, годящейся ему в дочери
Форум: звёзды
Новое за неделю
Популярное за неделю