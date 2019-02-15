Алена Рапунцель показала фигуру спустя неделю после родов

22-летняя участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель недавно впервые стала мамой. Спустя несколько дней после родов девушка опубликовала фото, на котором видно, как изменилась ее фигура.

1 2 3 4 5 Алена Рапунцель показала фигуру после родов

7 февраля участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель родила сына от своего экс-возлюбленного Ильи Яббарова. Спустя несколько дней после появления малыша на свет девушка опубликовала в своем Инстаграме фото, на котором предстала перед подписчиками в белье.



«Уже много кто спрашивает, как я восстанавливаюсь после родов. Так вот, сразу же надела послеродовой бандаж плюс диета, так как сыночек на грудном вскармливании. Диета заключается в отказе от жареного, жирного, соленого, копченого и так далее. Кстати, из сладкого я ем пару печенек в день. Ем раз 4-5 в день. Интересно , сколько я сбросила после родов?» — написала Алена под снимком.



«Выглядишь отлично!», «Алена, так держать», «Как будто и не рожала — фигура супер», — писали восторженные комментаторы. Напомним, несколько месяцев назад девушка разорвала помолвку с отцом ребенка, потому что узнала о его изменах.