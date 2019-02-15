Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Алена Рапунцель показала фигуру спустя неделю после родов

22-летняя участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель недавно впервые стала мамой. Спустя несколько дней после родов девушка опубликовала фото, на котором видно, как изменилась ее фигура. 

7 февраля участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель родила сына от своего экс-возлюбленного Ильи Яббарова. Спустя несколько дней после появления малыша на свет девушка опубликовала в своем Инстаграме фото, на котором предстала перед подписчиками в белье.

«Уже много кто спрашивает, как я восстанавливаюсь после родов. Так вот, сразу же надела послеродовой бандаж плюс диета, так как сыночек на грудном вскармливании. Диета заключается в отказе от жареного, жирного, соленого, копченого и так далее. Кстати, из сладкого я ем пару печенек в день. Ем раз 4-5 в день. Интересно , сколько я сбросила после родов?» — написала Алена под снимком.

«Выглядишь отлично!», «Алена, так держать», «Как будто и не рожала — фигура супер», — писали восторженные комментаторы. Напомним, несколько месяцев назад девушка разорвала помолвку с отцом ребенка, потому что узнала о его изменах. 

Перейти к обсуждению


15 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 444

Новое за неделю

14 новых тем

Популярное за неделю

13 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.