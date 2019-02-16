Шумные вечеринки, алкоголь и секс: к прокату готовится скандальный фильм с участием Меган Маркл

37-летняя Меган Маркл завершила карьеру в кинематографе еще до того, как официально стала членом королевской семьи. Интересно, что в конце этого года ожидается выход фильма, в котором герцогиня снялась около десяти лет назад. Рассказываем, почему хейтеры так ждут этой премьеры.

Принц Гарри и Меган Маркл состоят в отношениях с 2016 года

До того, как стать герцогиней Сассекской, Меган Маркл была актрисой. Ни для кого не секрет, что в ее творческой деятельности имели место и откровенные фотосессии, и постельные сцены. Казалось, что с переездом в королевский дворец все это осталось в далеком прошлом, и теперь Меган может вызывать неодобрение общественности только очередным нарядом, нарушившим протокол.

Несмотря на запреты, связанные с новым статусом, кинокомпании питают надежды снова поработать с женой принца Гарри и сулят ей огромные гонорары за эпизодическое появление на экране

Маркл вынуждена отказываться от выгодных предложений, даже если ей и хочется снова принять участие в съемках. А ей наверняка хочется! Впрочем, предприимчивые киноделы смогли найти выход из ситуации и объявили о скором выходе картины с участием королевской особы. Спойлер: он очень горячий!



В 2011 году на одном из американских телеканалов состоялась премьера молодежного фильма «Пособие для мальчиков и девочек как скатиться вниз». Как вы уже догадались, в нем сыграла и Меган. Сюжет картины довольно прост и знаком каждому, кто хотя бы раз видел комедии про подростков, решивших уйти в отрыв: молодые люди, отметившие совершеннолетие, закатывают серию громких вечеринок сразу по нескольким клубам Лос-Анджелеса. Алкоголь, наркотики, случайные связи — в фильме есть все атрибуты разгульной молодости и кутежа.



Изначально фильм был запланирован для показа на телевидении. Но после того, как Меган Маркл вышла замуж за принца, создатели решили его выпустить и на киноэкраны — чем не повод снова подзаработать на растущей популярности герцогини? По сообщениям западных изданий, организация, обладающая правами на картину, намерена выпустить ее в прокат до конца 2019 года.



1 2 3 4 5 6 7 В конце 2019 года выйдет фильм с участием Меган Маркл

Представители королевской семьи пока не дали комментариев насчет выхода ленты на широкие экраны, но смеем предположить, что в Великобритании могут ограничить ее показ. Впрочем, это вряд ли избавит герцогиню от новых нападок хейтеров, которые уже потирают руки в желании начать писать гневные комментарии о героине Маркл.



А вы бы хотели увидеть Меган Маркл в образе веселой распутницы?