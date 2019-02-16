Татьяна Васильева раскрыла имя любовника, которого скрывала почти полвека

16 февраля Татьяна Васильева стала героиней программы «Секрет на миллион». В ходе передачи звезда раскрыла многие факты из своей личной жизни — в том числе и имя мужчины, с которым изменяла обоим мужьям.

Татьяна Васильева раскрыла имя своего любовника

Вот уже вторую субботу подряд Татьяна Васильева раскрывает свои тайны в студии программы «Секрет на миллион». За это время актриса поведала Лере Кудрявцевой о жизни своих детей и внуков, раскрыла размер ежемесячного заработка и вспомнила о различных спорных ситуациях, возникающих вокруг ее персоны.



Не осталась без внимания и личная жизнь Васильевой. Татьяна никогда не скрывала, что причиной развода с первым мужем, Анатолием Васильевым, стала его постоянная ревность, а в случае со вторым супругом это чувство испытывала уже она сама — актер Георгий Мартиросьян постоянно изменял звезде.

Однако, как оказалось, саму Татьяну назвать идеальной женой тоже нельзя. Актриса поведала, что в течение долгих лет имела постоянного любовника.

По словам Васильевой, с состоятельным бизнесменом Арифом Аликберовым она познакомилась еще в начале своего творческого пути. «Он никак не мешал моей жизни, жизни моих детей и уж тем более мужей. Он был за кадром, но всегда присутствовал рядом», — сказала артистка.



Будучи замужем за Анатолием Васильевым, Татьяна долгое время сожительствовала с Аликберовым. «Я жила на его даче в Баку, муж об этом ничего не знал. Иногда он приезжал в Москву и приходил в гости к нам в семью. Моя мама была с ним знакома, но думала, что это мой друг», — поделилась знаменитость.



Татьяна призналась, что мечтала выйти замуж за Арифа, но, увы, у него была семья, которую он не хотел бросать. По этой причине бизнесмен нейтрально относился и к первому мужу своей возлюбленной. «Он считал его родственником, не более», — подтверждает Васильева.

Спустя долгие годы после начала отношений у Аликберова случились неприятности с бизнесом. «Однажды мне позвонил его друг и сказал, что Ариф умер», — поделилась Татьяна. А через четыре года после рокового звонка оказалось, что мужчина жив.

Они возобновили отношения с Васильевой, но совсем ненадолго — любовник не простил актрисе, что после новости о его смерти она снова вышла замуж. «Он так и не смог принять мой брак с Мартиросьяном, и через некоторое время оборвал со мной все контакты. В те далекие времена у меня не получилось снова с ним связаться: у меня не было с ним ни общих знакомых, ни его номера телефона», — с сожалением сообщила женщина.

1 2 3 4 5 Татьяна Васильева рассказала, что более 16 лет имела постоянного любовника

В конце программы Лера Кудрявцева показала Татьяне Васильевой интервью с сыном Арифа Аликберова. Мужчина поведал, что в прошлом году его отец скончался после продолжительного заболевания. «До последних дней своей жизни отец всегда вспоминал Татьяну Григорьевну и буквально припадал к экрану, когда она появлялась», — поведал наследник бизнесмена. Васильева очень расстроилась, узнав, что главного мужчины ее жизни больше нет в живых. Кроме того, она публично попросила прощения у его жены за свое присутствие в ее судьбе.