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«Я мечтала, чтобы муж умер»: Маша Распутина поведала о тяжелом первом браке

На днях Маша Распутина стала гостьей программы «Звезды сошлись». В эфире программы певица призналась, что ее брак с первым мужем, Владимиром Ермаковым, был очень сложным.
  • Маша Распутина
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    Маша Распутина рассказала, что ей до сих пор сложно вспоминать о первом браке
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16 февраля 54-летняя Маша Распутина приняла участие в ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. В ходе программы артистка поведала, почему ее родственники так скандально и долго делят между собой имущество ее бывшего мужа Владимира Ермакова, который скончался еще в 2017 году.

Распутина рассказала, что после Ермакова осталась четырехкомнатная квартира. На имущество претендует дочь Маши и Владимира Лидия, а также сын мужчины от других отношений Алексей.

Растроганная певица призналась, что вопрос о разделе недвижимости лишает ее спокойствия, потому что ей до сих пор сложно вспоминать этот брак.

Супруг был первым продюсером исполнительницы. После разрыва с Машей он испортил ее отношения с их общей дочерью, а также не раз скандально высказывался о Распутиной, регулярно упоминая о том, что без него у женщины ничего бы не получилось. 

«Я молилась однажды, чтоб бог забрал его душу, хотя я добрая. И однажды у него пошла пена изо рта, и он умер», — рассказала знаменитость ведущему программы.

Уже почти 20 лет Маша Распутина счастлива в гражданском браке с бизнесменом Виктором Захаровым. У пары имеется общая дочь Мария, которая несколько месяцев назад отметила совершеннолетие. 

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18 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, Legion-Media.ru

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • 54-летняя?!))) Да ей 60!

  • Ах, тяжело вспоминать? Вот и отдала бы недвижку дочери и сыну от первого брака, раз такая ранимая...

  • грязь

  • Не удивлюсь если она причастна к его смерти ! Он отлично знал ее сущность .. и накануне смерти как раз собирался учавствовать в программе , где хотел разоблачить эту певичку.

  • Я вот что думаю ... Если некоторым мужьям на том свете лучше, чем с их женами на этом - совсем не обязательно, что они находятся в Раю ... Возможно, они - в Аду ... А вы, мужики, не ухмыляйтесь - вполне вероятна и обратная ситуация ...

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