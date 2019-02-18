«Я мечтала, чтобы муж умер»: Маша Распутина поведала о тяжелом первом браке

На днях Маша Распутина стала гостьей программы «Звезды сошлись». В эфире программы певица призналась, что ее брак с первым мужем, Владимиром Ермаковым, был очень сложным.

1 2 3 4 5 Маша Распутина рассказала, что ей до сих пор сложно вспоминать о первом браке

16 февраля 54-летняя Маша Распутина приняла участие в ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. В ходе программы артистка поведала, почему ее родственники так скандально и долго делят между собой имущество ее бывшего мужа Владимира Ермакова, который скончался еще в 2017 году.



Распутина рассказала, что после Ермакова осталась четырехкомнатная квартира. На имущество претендует дочь Маши и Владимира Лидия, а также сын мужчины от других отношений Алексей.

Растроганная певица призналась, что вопрос о разделе недвижимости лишает ее спокойствия, потому что ей до сих пор сложно вспоминать этот брак.

Супруг был первым продюсером исполнительницы. После разрыва с Машей он испортил ее отношения с их общей дочерью, а также не раз скандально высказывался о Распутиной, регулярно упоминая о том, что без него у женщины ничего бы не получилось.



«Я молилась однажды, чтоб бог забрал его душу, хотя я добрая. И однажды у него пошла пена изо рта, и он умер», — рассказала знаменитость ведущему программы.



Уже почти 20 лет Маша Распутина счастлива в гражданском браке с бизнесменом Виктором Захаровым. У пары имеется общая дочь Мария, которая несколько месяцев назад отметила совершеннолетие.