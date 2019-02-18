Кардашьян, Симпсон, Шерзингер и другие звезды посетили церемонию Hollywood Beauty Awards

17 февраля в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии Hollywood Beauty Awards. Торжественное мероприятие посетили многие голливудские знаменитости.



Последние пять лет выдающиеся специалисты в сфере красоты собираются в легендарном ночном клубе Лос-Анджелеса Avalon, чтобы узнать, кто стал лучшим профессионалом в этом году. 17 февраля состоялась очередная церемония Hollywood Beauty Awards.



Почетные награды получили визажисты, стилисты по волосам, фотографы, а также телевизионные и киногримеры. К слову, ранее голосовать за наиболее достойных кандидатов могли только признанные бьюти-эксперты, а в этом году к выбору самых талантливых были допущены и пользователи Сети.



Церемонию Hollywood Beauty Awards посетили многие знаменитости: Ким Кардашьян, Эшли Симпсон, Сиара, Кармен Электра, Николь Шерзингер, Нина Добрев, Стивен Тайлер и другие.

