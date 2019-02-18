Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Кардашьян, Симпсон, Шерзингер и другие звезды посетили церемонию Hollywood Beauty Awards

17 февраля в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии Hollywood Beauty Awards. Торжественное мероприятие посетили многие голливудские знаменитости. 

Последние пять лет выдающиеся специалисты в сфере красоты собираются в легендарном ночном клубе Лос-Анджелеса Avalon, чтобы узнать, кто стал лучшим профессионалом в этом году. 17 февраля состоялась очередная церемония Hollywood Beauty Awards.

Почетные награды получили визажисты, стилисты по волосам, фотографы, а также телевизионные и киногримеры. К слову, ранее голосовать за наиболее достойных кандидатов могли только признанные бьюти-эксперты, а в этом году к выбору самых талантливых были допущены и пользователи Сети.

Церемонию Hollywood Beauty Awards посетили многие знаменитости: Ким Кардашьян, Эшли Симпсон, Сиара, Кармен Электра, Николь Шерзингер, Нина Добрев, Стивен Тайлер и другие.

Перейти к обсуждению 5


18 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images, REX Features/Fotodom.ru

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ким...Ну фу же...Как так можно

  • Немогу понять что случилось с Николь Шерзингер, раньше такая миловидная на лицо была, а сейчас такое лицо бабское грубое, вроде несильно старая

  • Кимка снова отличилась. Ужасно сплющила свои булки. фууу

  • Нина Добрев сама себе платье сшила?

  • Ким задом наперед что ли платье одела?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 453

Новое за неделю

13 новых тем

Популярное за неделю

12 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.