Сыновья Виктории Бекхэм от скуки примерили накладные волосы

Семья всегда старается поддерживать Викторию Бекхэм во время показов ее бренда. Недавно сыновья дизайнера не знали, чем себя занять за кулисами шоу, и развлекались, примеряя накладные волосы.



1 2 3 4 5 Сыновья Виктории и Дэвида Бекхэм примерили накладные волосы

На днях Виктория Бекхэм презентовала свою новую коллекцию в рамках Недели моды в Лондоне. На показ пришли ее муж и дети, которые часто поддерживают знаменитость во время важных мероприятий.



В ожидании показа своей мамы, 19-летний Бруклин, 16-летний Ромео и 13-летний Круз не знали, чем себя занять. От скуки парни начали примерять накладные волосы, а их отец — Дэвид Бекхэм — снимать процесс преображения на камеру и выкладывать в Инстаграм.



В таких необычных образах сыновья Виктории многим пользователям Сети напомнили знаменитостей 1980-х годов, которые отращивали локоны на затылке. А как вам Бруклин, Ромео и Круз с длинными волосами?

