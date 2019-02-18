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Сыновья Виктории Бекхэм от скуки примерили накладные волосы

Семья всегда старается поддерживать Викторию Бекхэм во время показов ее бренда. Недавно сыновья дизайнера не знали, чем себя занять за кулисами шоу, и развлекались, примеряя накладные волосы.  

На днях Виктория Бекхэм презентовала свою новую коллекцию в рамках Недели моды в Лондоне. На показ пришли ее муж и дети, которые часто поддерживают знаменитость во время важных мероприятий.

В ожидании показа своей мамы, 19-летний Бруклин, 16-летний Ромео и 13-летний Круз не знали, чем себя занять. От скуки парни начали примерять накладные волосы, а их отец — Дэвид Бекхэм — снимать процесс преображения на камеру и выкладывать в Инстаграм.

В таких необычных образах сыновья Виктории многим пользователям Сети напомнили знаменитостей 1980-х годов, которые отращивали локоны на затылке. А как вам Бруклин, Ромео и Круз с длинными волосами?  

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18 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Виктория Бекхэм

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Классная семья)

  • Бруклин в этом кепарике похож на Райана Гослинга в "Дневнике памяти".

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