Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ксения Бородина показала свою бабушку с ярким макияжем и стильной стрижкой

Ксения Бородина часто делится с подписчиками в Инстаграме фотографиями членов своей семьи. На днях телеведущая опубликовала снимок своей бабушки, которой исполнилось 82 года.  

Ксения Бородина часто выкладывает в Инстаграм семейные фото. На днях знаменитость поделилась снимком своей бабушки Галины Ивановны, которой недавно исполнилось 82 года.

«Моя любимая, 82 года. По-прежнему молодая, красивая, самая любимая. Здоровья тебе, чтобы внуки тебя только радовали», — подписала кадр телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены).

Поклонники отметили эффектный макияж и прическу бабушки Бородиной.
«Когда я смотрю на таких женщин, понимаю, как я хотела бы выглядеть в 80 лет», «Галина Ивановна красавица!», «Замечательно выглядит, глаза горят», — оставили восторженные комментарии подписчики Ксении.  

Перейти к обсуждению


18 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 455

Новое за неделю

15 новых тем

Популярное за неделю

14 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.