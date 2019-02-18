Ксения Бородина часто выкладывает в Инстаграм семейные фото. На днях знаменитость поделилась снимком своей бабушки Галины Ивановны, которой недавно исполнилось 82 года.
«Моя любимая, 82 года. По-прежнему молодая, красивая, самая любимая. Здоровья тебе, чтобы внуки тебя только радовали», — подписала кадр телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены).
Поклонники отметили эффектный макияж и прическу бабушки Бородиной.
«Когда я смотрю на таких женщин, понимаю, как я хотела бы выглядеть в 80 лет», «Галина Ивановна красавица!», «Замечательно выглядит, глаза горят», — оставили восторженные комментарии подписчики Ксении.
Ксения Бородина показала свою бабушку с ярким макияжем и стильной стрижкой
Ксения Бородина часто выкладывает в Инстаграм семейные фото. На днях знаменитость поделилась снимком своей бабушки Галины Ивановны, которой недавно исполнилось 82 года.
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