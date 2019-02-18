Ксения Бородина показала свою бабушку с ярким макияжем и стильной стрижкой

Ксения Бородина часто делится с подписчиками в Инстаграме фотографиями членов своей семьи. На днях телеведущая опубликовала снимок своей бабушки, которой исполнилось 82 года.



1 2 3 4 5 Ксения Бородина опубликовала фото своей бабушки

Ксения Бородина часто выкладывает в Инстаграм семейные фото. На днях знаменитость поделилась снимком своей бабушки Галины Ивановны, которой недавно исполнилось 82 года.



«Моя любимая, 82 года. По-прежнему молодая, красивая, самая любимая. Здоровья тебе, чтобы внуки тебя только радовали», — подписала кадр телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены).



Поклонники отметили эффектный макияж и прическу бабушки Бородиной.

«Когда я смотрю на таких женщин, понимаю, как я хотела бы выглядеть в 80 лет», «Галина Ивановна красавица!», «Замечательно выглядит, глаза горят», — оставили восторженные комментарии подписчики Ксении.

