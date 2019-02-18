52-летняя Рената Литвинова показала самое честное фото без макияжа, чем удивила подписчиков

На днях Рената Литвинова опубликовала фото, на котором предстала перед подписчиками без мейкапа. По словам знаменитости, выглядеть свежо ей помогают регулярные походы к косметологу.



1 2 3 4 5 Рената Литвинова опубликовала фото без макияжа

На большинстве фото в Инстаграме Рената Литвинова предстает с ярким макияжем и укладкой. Однако на днях режиссер решила порадовать подписчиков честным фото без прикрас.



«Ноль косметики на лице», — подписала снимок знаменитость. Рената призналась, что она ей и не нужна благодаря регулярным походам к косметологу. Поклонники отметили, что внешность Литвиновой — это заслуга не только профессионального ухода, но и природных данных.



«Как 17-летняя девочка», «Время над вами не властно», «Без мейкапа вы намного красивее!» — писали восторженные комментаторы. А как вы думаете, Рената Литвинова выглядит лучше с макияжем или без него?

