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52-летняя Рената Литвинова показала самое честное фото без макияжа, чем удивила подписчиков

На днях Рената Литвинова опубликовала фото, на котором предстала перед подписчиками без мейкапа. По словам знаменитости, выглядеть свежо ей помогают регулярные походы к косметологу. 

На большинстве фото в Инстаграме Рената Литвинова предстает с ярким макияжем и укладкой. Однако на днях режиссер решила порадовать подписчиков честным фото без прикрас.

«Ноль косметики на лице», — подписала снимок знаменитость. Рената призналась, что она ей и не нужна благодаря регулярным походам к косметологу. Поклонники отметили, что внешность Литвиновой — это заслуга не только профессионального ухода, но и природных данных.

«Как 17-летняя девочка», «Время над вами не властно», «Без мейкапа вы намного красивее!» — писали восторженные комментаторы. А как вы думаете, Рената Литвинова выглядит лучше с макияжем или без него? 

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18 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото @ksenya_poggenpohl/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • 52-летняя Литвинова выглядит без мейкапа круче, чем Ковальчук в тридцать с хвостом без мейкапа, и мегакруче, чем Кудрявцева в полной боевой раскраске со своими новыми зубами)

  • Ужас! Фильм ужасов...с перекроиным натянутым лицом и жутким разрезом глаз. лучше бы не показывала!

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