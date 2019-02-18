52-летняя Рената Литвинова показала самое честное фото без макияжа, чем удивила подписчиков

На большинстве фото в Инстаграме Рената Литвинова предстает с ярким макияжем и укладкой. Однако на днях режиссер решила порадовать подписчиков честным фото без прикрас.
«Ноль косметики на лице», — подписала снимок знаменитость. Рената призналась, что она ей и не нужна благодаря регулярным походам к косметологу. Поклонники отметили, что внешность Литвиновой — это заслуга не только профессионального ухода, но и природных данных.
«Как 17-летняя девочка», «Время над вами не властно», «Без мейкапа вы намного красивее!» — писали восторженные комментаторы. А как вы думаете, Рената Литвинова выглядит лучше с макияжем или без него?
52-летняя Литвинова выглядит без мейкапа круче, чем Ковальчук в тридцать с хвостом без мейкапа, и мегакруче, чем Кудрявцева в полной боевой раскраске со своими новыми зубами)