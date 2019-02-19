Нателла Крапивина уличила Жанну Бадоеву во лжи и присвоении себе авторства идеи шоу «Орел и Решка»

Несколько дней назад в эфире программы «Вечерний Ургант» Жанна Бадоева рассказала о том, как участвовала в создании программы «Орел и решка». Продюсер проекта Нателла Крапивина сочла ложью слова телеведущей и поведала свою версию событий.



1 2 3 4 5 Нателла Крапивина обвинила Жанну Бадоеву во лжи

15 февраля Жанна Бадоева стала гостьей программы «Вечерний Ургант», где сказала ведущему, что является создательницей шоу «Орел и решка». «Как приятно видеть здесь вас, человека, который все это придумал!» — такими словами Иван Ургант встретил телеведущую в студии.



«Мы с моими одноклассниками решили придумать шоу о путешествиях, это был 2010 год, сняли первую программу, а в 2011-м мы вышли в эфир», — рассказала Жанна.



После выхода «Вечернего Урганта» продюсер «Орла и решки» Нателла Крапивина заявила, что Жанна «не могла ничего знать о том, как создавался проект».

«На протяжении восьми лет я довольно часто слышала подобные заявления Жанны, но ни разу не позволила себе комментировать эти утверждения. Но после эфира ''Вечернего Урганта'' я получила столько звонков, что решила рассказать, кто же является автором проекта и какую роль в нем сыграла Жанна», — рассказала продюсер.



По словам Крапивиной, Бадоева была лишь приглашенной ведущей, которая не участвовала в разработке формата, а настоящими авторами популярной программы являются Евгений и Елена Синельниковы. Кроме того, продюсер добавила, что уход Жанны из проекта пошел ему только на пользу, потому что «родилась целая плеяда новых, молодых, талантливых лиц».