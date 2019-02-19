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Нателла Крапивина уличила Жанну Бадоеву во лжи и присвоении себе авторства идеи шоу «Орел и Решка»

Несколько дней назад в эфире программы «Вечерний Ургант» Жанна Бадоева рассказала о том, как участвовала в создании программы «Орел и решка». Продюсер проекта Нателла Крапивина сочла ложью слова телеведущей и поведала свою версию событий.  

15 февраля Жанна Бадоева стала гостьей программы «Вечерний Ургант», где сказала ведущему, что является создательницей шоу «Орел и решка». «Как приятно видеть здесь вас, человека, который все это придумал!» — такими словами Иван Ургант встретил телеведущую в студии.

«Мы с моими одноклассниками решили придумать шоу о путешествиях, это был 2010 год, сняли первую программу, а в 2011-м мы вышли в эфир», — рассказала Жанна.

После выхода «Вечернего Урганта» продюсер «Орла и решки» Нателла Крапивина заявила, что Жанна «не могла ничего знать о том, как создавался проект».

Видеообращение к телеведущей Нателла опубликовала на официальном YouTube-канале «Орел и решка».

«На протяжении восьми лет я довольно часто слышала подобные заявления Жанны, но ни разу не позволила себе комментировать эти утверждения. Но после эфира ''Вечернего Урганта'' я получила столько звонков, что решила рассказать, кто же является автором проекта и какую роль в нем сыграла Жанна», — рассказала продюсер.

По словам Крапивиной, Бадоева была лишь приглашенной ведущей, которая не участвовала в разработке формата, а настоящими авторами популярной программы являются Евгений и Елена Синельниковы. Кроме того, продюсер добавила, что уход Жанны из проекта пошел ему только на пользу, потому что «родилась целая плеяда новых, молодых, талантливых лиц».

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19 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото @vicoolyasaida/Instagram
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Иван Ургант, Жанна Бадоева

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