Клинику Елены Малышевой оштрафовали за нарушения на 100 тысяч рублей

Несколько месяцев назад медицинский центр Елены Малышевой прошел внеплановую государственную проверку. В работе клиники найдены грубые нарушения, из-за которых на организацию был наложен крупный штраф.



Медицинский центр Елены Малышевой оштрафован на крупную сумму

Елена Малышева является не только известной телеведущей, но и владелицей медицинского центра, названного в ее же честь. В ноябре прошлого года в клинике была проведена проверка по поручению заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Об этом сообщает агентство «Москва».



Эксперты выявили, что в медцентре не соблюдены некоторые нормы. «В структуре отделения отсутствуют преднаркозная и противошоковая палаты с соответствующим оснащением. Кроме того, в кабинете врача-пластического хирурга отсутствуют кушетка, перевязочный стол, холодильник, весы, тонометр и другое», — говорится в сообщении.

Эксперты нашли ошибки в работе медицинского центра Елены Малышевой

В связи с выявленными нарушениями Арбитражный суд Москвы постановил наложить на «Медицинский центр Елены Малышевой» штраф в размере 100 тысяч рублей.



Знаменитая владелица клиники уже прокомментировала инцидент. «О, боже мой! Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо. Я не хочу с вами говорить. Всего вам доброго», — сказала телеведущая журналистам агентства «Москва».