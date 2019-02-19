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Клинику Елены Малышевой оштрафовали за нарушения на 100 тысяч рублей

Несколько месяцев назад медицинский центр Елены Малышевой прошел внеплановую государственную проверку. В работе клиники найдены грубые нарушения, из-за которых на организацию был наложен крупный штраф. 
Медицинский центр Елены Малышевой оштрафован на крупную сумму
Медицинский центр Елены Малышевой оштрафован на крупную сумму

Елена Малышева является не только известной телеведущей, но и владелицей медицинского центра, названного в ее же честь. В ноябре прошлого года в клинике была проведена проверка по поручению заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Об этом сообщает агентство «Москва».

Эксперты выявили, что в медцентре не соблюдены некоторые нормы. «В структуре отделения отсутствуют преднаркозная и противошоковая палаты с соответствующим оснащением. Кроме того, в кабинете врача-пластического хирурга отсутствуют кушетка, перевязочный стол, холодильник, весы, тонометр и другое», — говорится в сообщении.

Эксперты нашли ошибки в работе медицинского центра Елены Малышевой
Эксперты нашли ошибки в работе медицинского центра Елены Малышевой

В связи с выявленными нарушениями Арбитражный суд Москвы постановил наложить на «Медицинский центр Елены Малышевой» штраф в размере 100 тысяч рублей.

Знаменитая владелица клиники уже прокомментировала инцидент. «О, боже мой! Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо. Я не хочу с вами говорить. Всего вам доброго», — сказала телеведущая журналистам агентства «Москва». 

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19 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото VK.com

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Эммм, в чем смысл комментария владелицы клиники? Типа штраф маленький, можно дальше спокойно лечить людей? Очень специфичная тетенька

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