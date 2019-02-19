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73-летний Евгений Петросян чувствует себя молодым и носит укороченные брюки и кеды на босу ногу

В последнее время 73-летний Евгений Петросян не перестает удивлять своих поклонников. На днях он выложил новое фото, на котором выглядит счастливым и помолодевшим. 
Евгений Петросян
Недавно Евгений Петросян опубликовал яркий снимок в стильном наряде

В ноябре прошлого года Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко и перестал скрывать роман с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. На фоне изменений в личной жизни 73-летний артист, кажется, решил освежить и свой стиль в одежде. 

На днях в Инстаграме известный юморист опубликовал яркое фото, на котором он позирует в нетипичном для себя молодежном аутфите. «#времяобновляться», — объяснил юморист.

  • Евгений Петросян
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    В последнее время 73-летний Петросян радует подписчиков цветущим внешним видом
    Смотреть галерею

Поклонники заметили, что в последнее время Евгений Ваганович выглядит более счастливым и помолодевшим. Вполне возможно, что на внешний вид артиста повлияли отношения с новой возлюбленной, которая младше его на 44 года.

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19 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Евгений Петросян, Татьяна Брухунова

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