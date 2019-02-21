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Виктория Лопырева опубликовала романтическое фото с Игорем Булатовым

В начале февраля Виктория Лопырева и Игорь Булатов стали родителями. На днях телеведущая выложила в Инстаграм снимок с возлюбленным. 
Виктория Лопырева опубликовала фото с возлюбленным 
Виктория Лопырева опубликовала фото с возлюбленным 

Последние несколько недель СМИ активно обсуждают личную жизнь Виктории Лопыревой, а именно — ее роман с Игорем Булатовым. В начале этого года в Сети появились фотографии телеведущей и бизнесмена, снятые папарацци. Однако до недавнего дня сама знаменитость лишь однажды выкладывала фото с возлюбленным.

21 февраля Виктория поделилась с подписчиками снимком, на котором она вместе с Игорем позирует на яхте. 35-летняя знаменитость решила отключить комментарии к этой публикации, вероятно, чтобы избежать большого потока критики в свой адрес.

  • Виктория Лопырева
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    О романе Виктории Лопыревой и Игоря Булатова стало известно в начале этого года
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Напомним, ранее Лопыреву обвинили в том, что она увела Булатова у его бывшей супруги Таты Карапетян, которая родила от бизнесмена двоих детей. Сама Виктория утверждает, что не разрушала семью Игоря.  

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21 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Legion-Media.ru

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