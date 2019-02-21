Виктория Лопырева опубликовала романтическое фото с Игорем Булатовым

В начале февраля Виктория Лопырева и Игорь Булатов стали родителями. На днях телеведущая выложила в Инстаграм снимок с возлюбленным.

Виктория Лопырева опубликовала фото с возлюбленным

Последние несколько недель СМИ активно обсуждают личную жизнь Виктории Лопыревой, а именно — ее роман с Игорем Булатовым. В начале этого года в Сети появились фотографии телеведущей и бизнесмена, снятые папарацци. Однако до недавнего дня сама знаменитость лишь однажды выкладывала фото с возлюбленным.



21 февраля Виктория поделилась с подписчиками снимком, на котором она вместе с Игорем позирует на яхте. 35-летняя знаменитость решила отключить комментарии к этой публикации, вероятно, чтобы избежать большого потока критики в свой адрес.



1 2 3 4 О романе Виктории Лопыревой и Игоря Булатова стало известно в начале этого года



Напомним, ранее Лопыреву обвинили в том, что она увела Булатова у его бывшей супруги Таты Карапетян, которая родила от бизнесмена двоих детей. Сама Виктория утверждает, что не разрушала семью Игоря.