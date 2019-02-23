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57-летний Тимур Бекмамбетов подтвердил роман с 28-летней возлюбленной

На днях стало известно, что Тимур Бекмамбетов разводится с Варварой Авдюшко, на которой был женат много лет. Режиссер расстается с супругой из-за романа с помощницей президента Татарстана Наталией Фишман.
Тимур Бекмамбетов опубликовал фото с новой возлюбленной 
Тимур Бекмамбетов опубликовал фото с новой возлюбленной 

Тимур Бекмамбетов нечасто рассказывает о своей личной жизни. Однако на днях режиссер опубликовал в Инстаграме фото со своей новой возлюбленной. Ею является 28-летняя Наталия Фишман — помощница президента Татарстана.

Как сообщает «СтарХит», отношения пары — сначала дружеские, а потом романтические — длятся уже не первый год, но заявить о них Бекмамбетов решился только сейчас. Во время поездок в Татарстан режиссер проводил много времени в компании помощницы президента. Кроме того, несколько недель назад Тимур и Наталия были замечены вместе на выставке казанской творческой лаборатории «Угол».  

Режиссер разводится со своей женой — художником по костюмам Варварой Авдюшко. Супруги были вместе около двадцати лет. 

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23 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Persona Stars, Instagram
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Тимур Бекмамбетов

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