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Максим Виторган впервые за долгое время показал, как играет с 2-летним сыном Платоном

Ксения Собчак и Максим Виторган воспитывают 2-летнего сына Платона. Актер довольно давно не публиковал фото и видео с наследником, но недавно показал подписчикам, как проводит время с малышом. 
Максим Виторган давно не выкладывал фото с сыном
Максим Виторган давно не выкладывал фото с сыном

В Сети уже несколько недель обсуждают слухи о расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана. У супругов есть 2-летний сын Платон, который, по всей видимости, большую часть времени проводит с мамой.

Максим давно не публиковал фото малыша в Инстаграме, однако на днях показал подписчикам, как проводит с ним время. «Попался», — так актер подписал видео с сыном, играющим с пальцами папы. 

Напомним, накануне Собчак и Виторган появились на премьере фильма «Юморист», однако даже не фотографировались вместе. Поклонники пары переживают, что на примирение знаменитостей надежды уже нет. 

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23 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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