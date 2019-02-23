Максим Виторган впервые за долгое время показал, как играет с 2-летним сыном Платоном

Ксения Собчак и Максим Виторган воспитывают 2-летнего сына Платона. Актер довольно давно не публиковал фото и видео с наследником, но недавно показал подписчикам, как проводит время с малышом.

Максим Виторган давно не выкладывал фото с сыном

В Сети уже несколько недель обсуждают слухи о расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана. У супругов есть 2-летний сын Платон, который, по всей видимости, большую часть времени проводит с мамой.



Максим давно не публиковал фото малыша в Инстаграме, однако на днях показал подписчикам, как проводит с ним время. «Попался», — так актер подписал видео с сыном, играющим с пальцами папы.



1 2 3 4 Ксения Собчак и Максим Виторган воспитывают 2-летнего сына Платона

Напомним, накануне Собчак и Виторган появились на премьере фильма «Юморист», однако даже не фотографировались вместе. Поклонники пары переживают, что на примирение знаменитостей надежды уже нет.