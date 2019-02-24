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В Сети появились фото церемонии прощания с Карлом Лагерфельдом

19 февраля стало известно о смерти Карла Лагерфельда. На днях в Париже состоялась церемония прощания с легендарным модельером.
В Париже состоялась церемония прощания с Карлом Лагерфельдом
В Париже состоялась церемония прощания с Карлом Лагерфельдом

Несколько дней на назад в возрасте 85 лет ушел из жизни великий модельер Карл Лагерфельд. Еще при жизни он не раз говорил, что хотел бы, чтобы после смерти его тело было кремировано. 

Церемонию прощания с маэстро, которая прошла 22 февраля в Париже, посетили многие известные друзья дизайнера.

Анна Винтур и Аманда Харлек
Анна Винтур и Аманда Харлек

Так, на мероприятии была замечена Анна Винтур — главный редактор американского Vogue. Давняя подруга Карла Лагерфельда пришла в компании креативного консультанта Аманды Харлек. 

Карин Ройтфельд и Наталья Водянова
Карин Ройтфельд и Наталья Водянова

Бывший главный редактор французского Vogue Карин Ройтфельд и модель Наталья Водянова вместе ожидали начала церемонии, что-то обсуждая. 

Брэд Кроенинг с сыном
Брэд Кроенинг с сыном

Церемонию не мог пропустить Брэд Кроэниг — один из любимых манекенщиков модельера. Он взял с собой младшего сына.

Принцесса Монако Каролина
Принцесса Монако Каролина

Принцесса Монако Каролина также присутствовала на церемонии.

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24 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Так это странно, фотографироваться на похоронах. Неужели кому-то так надо видеть чужое горе? Нездоровый интерес, не иначе.

  • Гость

    Так это странно, фотографироваться на похоронах. Неужели кому-то так надо видеть чужое горе? Нездоровый интерес, не иначе.

    Вообще-то все эти фото выглядят случайными, никто из них не позирует. Это явно фотограф от какой-то газеты или сайта фоткал для репортажа, либо папарацци для своих целей.

  • Так это странно, фотографироваться на похоронах. Неужели кому-то так надо видеть чужое горе? Нездоровый интерес, не иначе.Это съемки папарацци

  • Я в шоке , на похоронах многие улыбаются со счастливыми лицами , Винтур с улыбкой, манекенщик этот которого он сыном считал улыбается довольный . Не похороны а какая то светская тусовка.

  • Гость

    Я в шоке , на похоронах многие улыбаются со счастливыми лицами , Винтур с улыбкой, манекенщик этот которого он сыном считал улыбается довольный . Не похороны а какая то светская тусовка.

    Это абсолютно нормально, тем более для американского менталитета, тем более когда хоронят человека, который прожил 85 лет прекрасной жизни. Когда мы хоронили бабушку, то и улыбались, и вспоминали смешные истории про нее, было светло и хорошо. Она прожила больше 90 лет и умерла в любви и в окружении родных.

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