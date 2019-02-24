В Сети появились фото церемонии прощания с Карлом Лагерфельдом

Несколько дней на назад в возрасте 85 лет ушел из жизни великий модельер Карл Лагерфельд. Еще при жизни он не раз говорил, что хотел бы, чтобы после смерти его тело было кремировано.
Церемонию прощания с маэстро, которая прошла 22 февраля в Париже, посетили многие известные друзья дизайнера.
Так, на мероприятии была замечена Анна Винтур — главный редактор американского Vogue. Давняя подруга Карла Лагерфельда пришла в компании креативного консультанта Аманды Харлек.
Бывший главный редактор французского Vogue Карин Ройтфельд и модель Наталья Водянова вместе ожидали начала церемонии, что-то обсуждая.
Церемонию не мог пропустить Брэд Кроэниг — один из любимых манекенщиков модельера. Он взял с собой младшего сына.
Принцесса Монако Каролина также присутствовала на церемонии.