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Певица MARUV победила на национальном отборе на «Евровидение-2019» от Украины

«Евровидение-2019» пройдет в середине мая в Тель-Авиве. Стало известно, кто может представить Украину на этом песенном конкурсе. 
MARUV собирается представить Украину на «Евровидении»
MARUV собирается представить Украину на «Евровидении»

Поклонники «Евровидения» с нетерпением ждут момента, когда объявят всех участников предстоящего соревнования. Недавно стало известно, что Украину на конкурсе представит певица MARUV, ставшая победительницей на этапе национального отбора. Об этом сообщает агентство «РИА Новости»

По данным журналистов, MARUV (настоящее имя исполнительницы — Анна Корсун) поедет на конкурс с песней Siren — именно за нее проголосовало большинство украинских телезрителей. К слову, Woman.ru и певицу связывают довольно теплые отношения — артистка выступала на 20-летнем юбилее нашего портала.

Напомним, в этом году финал «Евровидения» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев. 

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24 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Певица MARUV

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4 комментария Добавить комментарий
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  • ну вообще-то ещё неизвестно, едет она или нет; это будет известно в течение 48 часов; украинские должностные лица недовольны, что у неё есть гастроли в России. Хотя мне лично непонятно, если у них есть некий отбор по признаку «имеет ли певец выступления в РФ», то почему они ее взяли в национальный конкурс-отбор. Брали бы тогда уж изначально в отбор только тех, к кому у них нет политических вопросов.

  • Почему в разделе "Новость дня" висит событие из жизни другого государства?

  • и чо?

  • Круто!!!!! Хоть где то честные выборы, у нас же только Лазаревы едут

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