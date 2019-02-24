Певица MARUV победила на национальном отборе на «Евровидение-2019» от Украины

«Евровидение-2019» пройдет в середине мая в Тель-Авиве. Стало известно, кто может представить Украину на этом песенном конкурсе.

MARUV собирается представить Украину на «Евровидении»

Поклонники «Евровидения» с нетерпением ждут момента, когда объявят всех участников предстоящего соревнования. Недавно стало известно, что Украину на конкурсе представит певица MARUV, ставшая победительницей на этапе национального отбора. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».



По данным журналистов, MARUV (настоящее имя исполнительницы — Анна Корсун) поедет на конкурс с песней Siren — именно за нее проголосовало большинство украинских телезрителей. К слову, Woman.ru и певицу связывают довольно теплые отношения — артистка выступала на 20-летнем юбилее нашего портала.

1 2 3 4 MARUV победила в национальном этапе отбора на «Евровидение-2019»

Напомним, в этом году финал «Евровидения» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.