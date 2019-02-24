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Ирина Дубцова исполнила мечту сына, снова став блондинкой

Поклонники привыкли видеть Ирину Дубцову жгучей брюнеткой. Однако недавно певица изменила цвет волос и стала блондинкой, чтобы порадовать сына.
Ирина Дубцова много лет была брюнеткой 
Ирина Дубцова много лет была брюнеткой 

Несколько лет Ирина Дубцова не изменяла темному цвету волос и была одной из самых ярких брюнеток в отечественном шоу-бизнесе. Недавно певица решила перекраситься в светлый оттенок, чтобы, по ее собственным словам, порадовать 12-летнего сына Артема от музыканта Романа Черницына.

«Сделала подарок своему главному защитнику. Три года зайчик мой мечтал, чтобы я опять стала блондинкой. От природы мы именно такого цвета с Темой», — написала Дубцова в своем Инстаграме.

Многие фанаты исполнительницы были удивлены таким радикальным переменам. «Такая классная, очень идет!», «Цвет волос необыкновенный», «Очень свежо, хорошо», «Помолодела лет на 10», — писали поклонники Ирины в комментариях. А как вам новый образ певицы?

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24 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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