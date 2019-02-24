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88-летний Георгий Данелия госпитализирован и введен в состояние искусственной комы

24 февраля 88-летний Георгий Данелия был срочно госпитализирован с воспалением легких. Теперь стало известно, что режиссер находится в состоянии искусственной комы. 
Георгия Данелию ввели в искусственную кому 
Георгия Данелию ввели в искусственную кому 

24 февраля жена народного артиста СССР Георгия Данелии Галина сообщила о том, что он экстренно госпитализирован в Москве с воспалением легких. 88-летний режиссер находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как сообщает ТАСС, врачи ввели Данелию в состояние искусственной комы. «Врачи ввели его в медицинскую кому. Сейчас проводят обследования, следят за состоянием», — рассказала собеседница агенства.

Режиссер находится в стабильно тяжелом состоянии
Режиссер находится в стабильно тяжелом состоянии

Георгий Данелия — выдающийся советский режиссер, снявший культовые картины, среди которых — «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!». 

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24 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Persona Stars

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