88-летний Георгий Данелия госпитализирован и введен в состояние искусственной комы

24 февраля жена народного артиста СССР Георгия Данелии Галина сообщила о том, что он экстренно госпитализирован в Москве с воспалением легких. 88-летний режиссер находится в стабильно тяжелом состоянии.
Как сообщает ТАСС, врачи ввели Данелию в состояние искусственной комы. «Врачи ввели его в медицинскую кому. Сейчас проводят обследования, следят за состоянием», — рассказала собеседница агенства.
Георгий Данелия — выдающийся советский режиссер, снявший культовые картины, среди которых — «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!».