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СМИ: Любовь Толкалина встречается с известным телеведущим Джоном Уорреном

В 2017-м Любовь Толкалина рассталась с Егором Кончаловским после двадцати лет совместной жизни. Как оказалось, 41-летняя актриса уже обрела новую любовь.  
Любови Толкалиной приписывают роман с известным телеведущим 
Любови Толкалиной приписывают роман с известным телеведущим 

Около двух лет назад Любовь Толкалина и Егор Кончаловский сообщили о расставании. Актриса и режиссер, которые были вместе почти двадцать лет, сумели сохранить дружеские отношения ради воспитания 18-летней дочери Марии.

Недавно стало известно, что Толкалина уже обрела новую любовь. Как сообщает издание «СтарХит», знаменитость встречается с ведущим шоу «Поедем, поедим!» на канале НТВ Джоном Уорреном. Несколько дней назад пара была замечена в горнолыжном поселке Эстосадок под Сочи. Сама актриса опубликовала романтичное фото, на котором, как предполагают поклонники, держится за руки с возлюбленным. 

«Мы познакомились в конце прошлого года. Почти сразу подружились. У нас много общего: оба любим музыку, интересуемся русской культурой, схожи во взглядах и отношении к жизни… Суммируя, скажу так: мы стараемся проводить вместе все свободное время. Любин рабочий график еще тяжелее моего, поэтому видеться получается нечасто. Для меня большая честь общаться с такой красивой, жизнерадостной и талантливой женщиной», — рассказал Уоррен журналистам издания.  

  • Любовь Толкалина
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    Поклонники Любови Толкалиной предполагают, что она встречается с известным телеведущим
    Смотреть галерею

Толкалина пока не прокомментировала слухи о романе с телеведущим, однако поклонники уже поздравляют актрису с тем, что она нашла новую любовь.  

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25 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Красивая пара!!!

  • Она красавица и он мне нравится, хорошая пара.

  • Он мне нравится и пара они красивая!

  • Он хорошенький такой люблю его передачу.

  • Джон - супер, Толкалина - нет!

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