СМИ: Любовь Толкалина встречается с известным телеведущим Джоном Уорреном

В 2017-м Любовь Толкалина рассталась с Егором Кончаловским после двадцати лет совместной жизни. Как оказалось, 41-летняя актриса уже обрела новую любовь.

Любови Толкалиной приписывают роман с известным телеведущим

Около двух лет назад Любовь Толкалина и Егор Кончаловский сообщили о расставании. Актриса и режиссер, которые были вместе почти двадцать лет, сумели сохранить дружеские отношения ради воспитания 18-летней дочери Марии.



Недавно стало известно, что Толкалина уже обрела новую любовь. Как сообщает издание «СтарХит», знаменитость встречается с ведущим шоу «Поедем, поедим!» на канале НТВ Джоном Уорреном. Несколько дней назад пара была замечена в горнолыжном поселке Эстосадок под Сочи. Сама актриса опубликовала романтичное фото, на котором, как предполагают поклонники, держится за руки с возлюбленным.



«Мы познакомились в конце прошлого года. Почти сразу подружились. У нас много общего: оба любим музыку, интересуемся русской культурой, схожи во взглядах и отношении к жизни… Суммируя, скажу так: мы стараемся проводить вместе все свободное время. Любин рабочий график еще тяжелее моего, поэтому видеться получается нечасто. Для меня большая честь общаться с такой красивой, жизнерадостной и талантливой женщиной», — рассказал Уоррен журналистам издания.



1 2 3 4 5 Поклонники Любови Толкалиной предполагают, что она встречается с известным телеведущим

Толкалина пока не прокомментировала слухи о романе с телеведущим, однако поклонники уже поздравляют актрису с тем, что она нашла новую любовь.

