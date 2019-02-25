Российские СМИ: супруг Божены Рынской Игорь Малашенко покончил с собой

25 февраля стало известно, что известный политтехнолог Игорь Малашенко скончался. Супругу Божены Рынской было 64 года.

Игорь Малашенко ушел из жизни

В сентябре прошлого года Божена Рынска и Игорь Малашенков сыграли свадьбу после шести лет романа. Для писательницы этот брак стал первым, а вот политтехнолог ради этой свадьбы развелся с первой женой Еленой, которая родила ему двух дочерей.

К несчастью, Божене и Игорю не суждено отпраздновать годовщину свадьбы.

25 февраля стало известно, что основатель телекомпании НТВ скончался на 65-м году жизни. По информации издания «Коммерсантъ», Малашенко найден мертвым в Испании. Более того: сообщается, что Игорь покончил с собой, хотя официального подтверждения этих данных нет.



Сама Божена Рынска также хранит молчание. Она закрыла свой аккаунт в Инстаграме и не выходит на связь.

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Свои соболезнования уже выразила Ксения Собчак, чей предвыборный штаб в 2018 году возглавлял политтехнолог. «Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб... rip», — написала телеведущая в своем телеграм-канале.