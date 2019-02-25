Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Российские СМИ: супруг Божены Рынской Игорь Малашенко покончил с собой

25 февраля стало известно, что известный политтехнолог Игорь Малашенко скончался. Супругу Божены Рынской было 64 года. 
Игорь Малашенко
Игорь Малашенко ушел из жизни

В сентябре прошлого года Божена Рынска и Игорь Малашенков сыграли свадьбу после шести лет романа. Для писательницы этот брак стал первым, а вот политтехнолог ради этой свадьбы развелся с первой женой Еленой, которая родила ему двух дочерей.

К несчастью, Божене и Игорю не суждено отпраздновать годовщину свадьбы.

25 февраля стало известно, что основатель телекомпании НТВ скончался на 65-м году жизни. По информации издания «Коммерсантъ», Малашенко найден мертвым в Испании. Более того: сообщается, что Игорь покончил с собой, хотя официального подтверждения этих данных нет. 

Сама Божена Рынска также хранит молчание. Она закрыла свой аккаунт в Инстаграме и не выходит на связь.

Свои соболезнования уже выразила Ксения Собчак, чей предвыборный штаб в 2018 году возглавлял политтехнолог. «Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб... rip», — написала телеведущая в своем телеграм-канале.  

Перейти к обсуждению 11


25 февраля 2019
Текст Саша Белая
Фото Красильников Станислав, Геодакян Артем, Прокофьев Вячеслав/ТАСС, PhotoXPRess, Personastars

Реклама

11 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Вот и бумеранг прилетел.С женой жил-не тужил.А с Боженой и полгода не выдержал.

  • Говорят, бывшая жена шантажировала его, допекала и всячески вытягивала деньги. А он как порядочный человек содержал ее и после развода. Допекли бедного мужчину...

  • Достали его все, бедный мужик... ((

  • Достали его все, бедный мужик... (

  • Ага, самоубийство, а-то как-же

  • Рынска ужасный человек, довела небось. А Собчак глупая, а rip зачем подписала....что к чему.

  • Вот, это новость. Ужас, как покончил, не верю. Как можно было уйти к этой даме, мужики одумайтесь.

  • Господи, и чего людям не живется...

  • Охренеттьь......!

  • Вуман.ру, а почему вы не указываете источник информации? Уже не в первый раз замечаю: вы единственное сми, которое в принципе не считает нужным указывать, откуда взяьа информация. Это полное неуважение как к коллегам, так и к читателям

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться и подтвердить свой e-mail
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 482

Новое за неделю

22 новые темы

Популярное за неделю

19 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.