Стало известно о смерти 30-летнего внука Кларка Гейбла

23 февраля внук «короля Голливуда» Кларка Гейбла умер в возрасте 30 лет. Молодой человек, которого назвали в честь знаменитого деда, скончался во сне по пока не выясненной причине.

Внук Кларка Гейбла умер в возрасте 30 лет

У звезды культового фильма «Унесенные ветром» Кларка Гейбла, которого при жизни называли «королем Голливуда», был внук, названный в честь дедушки. На днях стало известно, что молодой человек умер во сне в своем доме в Техасе. Причины его смерти пока неизвестны. Об этом сообщает портал TMZ.



30-летний Кларк Гейбл III, работавший актером, всегда страдал от того, что его сравнивали со всемирно известным дедом. Мужчина снялся почти в двадцати фильмах, однако всеобщей известности не обрел.





1 2 3 4 Внук Кларка Гейбла умер во сне

Напомним, в 2011-м внук прославленного актера попал в тюрьму на десять дней из-за того, что лазерной указкой ослепил пилота полицейского вертолета. По словам родственников, в последнее время Кларк Гейбл III ничем не болел. Он собирался жениться на своей возлюбленной, которая полгода назад родила ему дочь.

