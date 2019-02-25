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Стало известно о смерти 30-летнего внука Кларка Гейбла

23 февраля внук «короля Голливуда» Кларка Гейбла умер в возрасте 30 лет. Молодой человек, которого назвали в честь знаменитого деда, скончался во сне по пока не выясненной причине.
Внук Кларка Гейбла умер в возрасте 30 лет
Внук Кларка Гейбла умер в возрасте 30 лет

У звезды культового фильма «Унесенные ветром» Кларка Гейбла, которого при жизни называли «королем Голливуда», был внук, названный в честь дедушки. На днях стало известно, что молодой человек умер во сне в своем доме в Техасе. Причины его смерти пока неизвестны. Об этом сообщает портал TMZ.

30-летний Кларк Гейбл III, работавший актером, всегда страдал от того, что его сравнивали со всемирно известным дедом. Мужчина снялся почти в двадцати фильмах, однако всеобщей известности не обрел.

Напомним, в 2011-м внук прославленного актера попал в тюрьму на десять дней из-за того, что лазерной указкой ослепил пилота полицейского вертолета. По словам родственников, в последнее время Кларк Гейбл III ничем не болел. Он собирался жениться на своей возлюбленной, которая полгода назад родила ему дочь.  

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25 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Getty Images
Теги

Кларк Гейбл

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Люди, что происходит вообще???? Почему 30 летние мрут как мухи?? Что это?????

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