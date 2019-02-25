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Виктория Лопырева успокоила подписчиков, которые считают ее матерью-кукушкой

35-летняя Виктория Лопырева родила первенца 5 февраля. С тех пор молодую маму, которая вернулась к съемкам через две недели после родов, то и дело пытаются упрекнуть в том, что она недостаточно времени уделяет малышу. 
Виктория Лопырева ответила хейтерам, считающим ее плохой матерью <br>
Виктория Лопырева ответила хейтерам, считающим ее плохой матерью 

5 февраля Виктория Лопырева и ее избранник Игорь Булатов стали родителями. Малыша назвали Марк Лионель. Несмотря на рождение сына, телеведущая успевает уделять время себе и любимому.

Многие подписчики осуждают Викторию за то, что она не посвящает всю себя ребенку и называют ее «матерью-кукушкой». Недавно на одно из подобных обвинений знаменитость решительно ответила: «Вы серьезно? Почему у меня душа должна болеть, если мой ребенок в паре метров от меня? Лишь бы написать».  

Пока хейтеры пытаются уколоть молодую маму за недостаточную заботу о сыне, поклонники не перестают восхищаться ее внешним видом. Спустя всего десять дней после родов Виктория опубликовала снимок в купальнике, на котором выглядела просто великолепно.  

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25 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • красотка Вика.

  • На 4-м фото Вика так отфотошопила талию, что она у неё уже головы

  • Она на меня в инсте подписана

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