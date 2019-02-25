Виктория Лопырева успокоила подписчиков, которые считают ее матерью-кукушкой

35-летняя Виктория Лопырева родила первенца 5 февраля. С тех пор молодую маму, которая вернулась к съемкам через две недели после родов, то и дело пытаются упрекнуть в том, что она недостаточно времени уделяет малышу.

Виктория Лопырева ответила хейтерам, считающим ее плохой матерью



5 февраля Виктория Лопырева и ее избранник Игорь Булатов стали родителями. Малыша назвали Марк Лионель. Несмотря на рождение сына, телеведущая успевает уделять время себе и любимому.



Многие подписчики осуждают Викторию за то, что она не посвящает всю себя ребенку и называют ее «матерью-кукушкой». Недавно на одно из подобных обвинений знаменитость решительно ответила: «Вы серьезно? Почему у меня душа должна болеть, если мой ребенок в паре метров от меня? Лишь бы написать».



1 2 3 4 Викторию Лопыреву обвиняют в том, что она уделяет сыну мало внимания

Пока хейтеры пытаются уколоть молодую маму за недостаточную заботу о сыне, поклонники не перестают восхищаться ее внешним видом. Спустя всего десять дней после родов Виктория опубликовала снимок в купальнике, на котором выглядела просто великолепно.

