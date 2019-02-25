Виктория Лопырева успокоила подписчиков, которые считают ее матерью-кукушкой

5 февраля Виктория Лопырева и ее избранник Игорь Булатов стали родителями. Малыша назвали Марк Лионель. Несмотря на рождение сына, телеведущая успевает уделять время себе и любимому.
Многие подписчики осуждают Викторию за то, что она не посвящает всю себя ребенку и называют ее «матерью-кукушкой». Недавно на одно из подобных обвинений знаменитость решительно ответила: «Вы серьезно? Почему у меня душа должна болеть, если мой ребенок в паре метров от меня? Лишь бы написать».
Пока хейтеры пытаются уколоть молодую маму за недостаточную заботу о сыне, поклонники не перестают восхищаться ее внешним видом. Спустя всего десять дней после родов Виктория опубликовала снимок в купальнике, на котором выглядела просто великолепно.