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Maruv отказалась представлять Украину на «Евровидении»

На днях участие украинской певицы Maruv в «Евровидении-2019» оказалось на грани срыва из-за гастролей звезды по России. В своих соцсетях девушка заявила, что готова пойти на любые условия ради участия в песенном конкурсе. Через некоторое время она изменила свое решение.
Певица MARUV
Maruv все-таки не будет представлять Украину на «Евровидении»

С 26 февраля НТКУ (национальная общественная телерадиокомпания Украины) начинает искать нового представителя для конкурса «Евровидение — 2019». Певица Maruv больше не является участницей песенного состязания.

На днях исполнительница победила в национальном отборе, обойдя пятерых конкурентов. Сразу же после начала официального оформления ее как представительницы от страны начались проблемы —  НТКУ не понравилось, что звезда ездит в Россию на гастроли.

Ради участия в престижном конкурсе Maruv заявила, что готова отказаться от российских концертов.

В итоге длительных переговоров девушка не смогла пойти на встречу властям по всем пунктам и отказалась от представления Украины в Тель-Авиве 18 мая.

«Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой мы так и не пришли к соглашению двух сторон. Основные разногласия вызвали пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала Maruv на своей странице в Facebook.

Знаменитость и ранее возмущалась о некоторых пунктах договора об участии в конкурсе. Например, организация сняла с себя материальные обязанности по подготовке выступления, а также хотела обязать артистку передать права на песню и заставить подчиняться любым требованиям свыше. «Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе», — писала недавно девушка.

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25 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Personastars, Legion-media.ru, Instagram
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Певица MARUV

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Она "шансонье"? По клубам что-ли поет?

  • Правильно сделала, молодчина

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