Экс-участница SEREBRO Катя Кищук после ухода от Фадеева лишилась даже аккаунта в социальной сети

Вот уже несколько недель герлзбенд SEREBRO функционирует в обновленном составе. Ранее сообщалось, что бывшие солистки группы продолжат сотрудничество с лейблом Фадеева — но на деле все оказалось не так просто.

Аккаунт Кати Кищук в Инстаграме больше ей не принадлежит

В конце прошлого года стало известно о полной «перезагрузке» SEREBRO. Продюсер Максим Фадеев заявил, что набирает в коллектив новых участниц, подчеркнув, что продолжит сотрудничество с девушками из группы.



25 февраля в микроблоге экс-солистки герлбенда Кати Кищук появилось видео, в котором девушка сообщает, что данная страница в Инстаграме больше ей не принадлежит.

«Я больше не являюсь артистом MALFA, но хочу, чтобы вы поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их. Эту страницу я отдаю им», — написала Кищук в прощальном посте.

Из микроблога-миллионника, принадлежавшего Кате, исчезли все ее фото — пока на странице красуется только единственное видео-обращение девушки.

1 2 3 4 В микроблоге Кати Кищук появилось видео, в котором девушка сообщает, что уходит из лейбла MALFA, оставляя за ним право пользоваться ее аккаунтом в социальной сети

Теперь звезде предстоит по-новой развивать свои аккаунты на интернет-площадках. По информации Telegram-канала «Только никому» Кате пришлось покинуть лейбл Фадеева и отказаться от страницы в Инстаграме из-за того, что она не захотела стать участницей нового состава SEREBRO.