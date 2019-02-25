Экс-участница SEREBRO Катя Кищук после ухода от Фадеева лишилась даже аккаунта в социальной сети

В конце прошлого года стало известно о полной «перезагрузке» SEREBRO. Продюсер Максим Фадеев заявил, что набирает в коллектив новых участниц, подчеркнув, что продолжит сотрудничество с девушками из группы.
25 февраля в микроблоге экс-солистки герлбенда Кати Кищук появилось видео, в котором девушка сообщает, что данная страница в Инстаграме больше ей не принадлежит.
Из микроблога-миллионника, принадлежавшего Кате, исчезли все ее фото — пока на странице красуется только единственное видео-обращение девушки.
Теперь звезде предстоит по-новой развивать свои аккаунты на интернет-площадках. По информации Telegram-канала «Только никому» Кате пришлось покинуть лейбл Фадеева и отказаться от страницы в Инстаграме из-за того, что она не захотела стать участницей нового состава SEREBRO.