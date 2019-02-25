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Экс-участница SEREBRO Катя Кищук после ухода от Фадеева лишилась даже аккаунта в социальной сети

Вот уже несколько недель герлзбенд SEREBRO функционирует в обновленном составе. Ранее сообщалось, что бывшие солистки группы продолжат сотрудничество с лейблом Фадеева — но на деле все оказалось не так просто.
Катя Кищук
Аккаунт Кати Кищук в Инстаграме больше ей не принадлежит

В конце прошлого года стало известно о полной «перезагрузке» SEREBRO. Продюсер Максим Фадеев заявил, что набирает в коллектив новых участниц, подчеркнув, что продолжит сотрудничество с девушками из группы.

25 февраля в микроблоге экс-солистки герлбенда Кати Кищук появилось видео, в котором девушка сообщает, что данная страница в Инстаграме больше ей не принадлежит.

«Я больше не являюсь артистом MALFA, но хочу, чтобы вы поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их. Эту страницу я отдаю им», — написала Кищук в прощальном посте.

Из микроблога-миллионника, принадлежавшего Кате, исчезли все ее фото — пока на странице красуется только единственное видео-обращение девушки.

  • Катя Кищук, Группа Serebro
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    В микроблоге Кати Кищук появилось видео, в котором девушка сообщает, что уходит из лейбла MALFA, оставляя за ним право пользоваться ее аккаунтом в социальной сети
    Смотреть галерею

Теперь звезде предстоит по-новой развивать свои аккаунты на интернет-площадках. По информации Telegram-канала «Только никому» Кате пришлось покинуть лейбл Фадеева и отказаться от страницы в Инстаграме из-за того, что она не захотела стать участницей нового состава SEREBRO.

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25 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru, VK.com, Persona Stars, Starface

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