Ирина Шейк отписалась от Леди Гаги в Инстаграме на фоне слухов о романе певицы с Брэдли Купером

В последнее время в прессе активно обсуждают роман Брэдли Купера и Леди Гаги. На днях подписчики заметили, что девушка актера Ирина Шейк отписалась от певицы в Инстаграме.

На днях поклонники заметили, что Ирина Шейк отписалась от Леди Гаги в Инстаграме

Осенью прошлого года на экраны вышел фильм «Звезда родилась», в котором Леди Гага и Брэдли Купер сыграли влюбленную пару — и были очень убедительны. Поклонники сразу заметили «химию» между звездами, а их совместное исполнение песни Shallow на «Оскаре» поразило зрителей до глубины души. Неудивительно, что в прессе то и дело появляются слухи о романе актеров.



В сложившейся ситуации многие переживают за отношения Брэдли Купера и его девушки Ирины Шейк.



На днях пользователи Инстаграма заметили, что российская топ-модель отписалась от певицы в социальной сети.

Неизвестно, когда именно Шейк убрала Леди Гагу из своих подписок, но сейчас это стало новым поводом для волнений.







1 2 3 4 Поклонники российской топ-модели Ирины Шейк волнуются

И хотя Ирина Шейк не давала официальных комментариев, недавно инсайдеры сообщили, как модель относится к происходящему.