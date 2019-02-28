Ирина Шейк отписалась от Леди Гаги в Инстаграме на фоне слухов о романе певицы с Брэдли Купером

Осенью прошлого года на экраны вышел фильм «Звезда родилась», в котором Леди Гага и Брэдли Купер сыграли влюбленную пару — и были очень убедительны. Поклонники сразу заметили «химию» между звездами, а их совместное исполнение песни Shallow на «Оскаре» поразило зрителей до глубины души. Неудивительно, что в прессе то и дело появляются слухи о романе актеров.
В сложившейся ситуации многие переживают за отношения Брэдли Купера и его девушки Ирины Шейк.
Неизвестно, когда именно Шейк убрала Леди Гагу из своих подписок, но сейчас это стало новым поводом для волнений.
И хотя Ирина Шейк не давала официальных комментариев, недавно инсайдеры сообщили, как модель относится к происходящему.