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Ирина Шейк отписалась от Леди Гаги в Инстаграме на фоне слухов о романе певицы с Брэдли Купером

В последнее время в прессе активно обсуждают роман Брэдли Купера и Леди Гаги. На днях подписчики заметили, что девушка актера Ирина Шейк отписалась от певицы в Инстаграме. 
На днях поклонники заметили, что Ирина Шейк отписалась от Леди Гаги в Инстаграме
На днях поклонники заметили, что Ирина Шейк отписалась от Леди Гаги в Инстаграме

Осенью прошлого года на экраны вышел фильм «Звезда родилась», в котором Леди Гага и Брэдли Купер сыграли влюбленную пару — и были очень убедительны. Поклонники сразу заметили «химию» между звездами, а их совместное исполнение песни Shallow на «Оскаре» поразило зрителей до глубины души. Неудивительно, что в прессе то и дело появляются слухи о романе актеров.

В сложившейся ситуации многие переживают за отношения Брэдли Купера и его девушки Ирины Шейк.

На днях пользователи Инстаграма заметили, что российская топ-модель отписалась от певицы в социальной сети.

Неизвестно, когда именно Шейк убрала Леди Гагу из своих подписок, но сейчас это стало новым поводом для волнений. 


И хотя Ирина Шейк не давала официальных комментариев, недавно инсайдеры сообщили, как модель относится к происходящему

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28 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Брэдли Купер

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • это сколько же надо выпить куперу, чтобы с гагой закрутить роман...

  • Гага похоже повисла на нем. Писали, что весь Оскар и на вечеринке после него эта парочка была постоянно вместе - продолжала "химичить", а Иринка сидела скромно одна...Я думаю, если Гага действительно поставила цель увести Купера - она этого добьется((( Интересно, как поведет себя Ирина в этой ситуации - будет за него держаться или отпустит?

  • Гость

    Гага похоже повисла на нем. Писали, что весь Оскар и на вечеринке после него эта парочка была постоянно вместе - продолжала "химичить", а Иринка сидела скромно одна...Я думаю, если Гага действительно поставила цель увести Купера - она этого добьется((( Интересно, как поведет себя Ирина в этой ситуации - будет за него держаться или отпустит?

    Организм Купера столько алкоголя не выдержит.

  • всегда так делаю

  • А что у Гаги во всю спину? Синяк, нет, да - синяк! Девушки, вы когда татуируетесь в первую очередь это выглядит жутким синяком))) Отписалась..., ну и правильно сделала...)

  • БДСМ

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