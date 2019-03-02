Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в клевете и требует с нее 50 миллионов долларов

В 2016-м Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии, а в декабре прошлого года снова подняла эту тему. В ответ на нападки экс-супруги Депп подал иск о клевете.

Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015-го, а через несколько месяцев актриса подала на развод, заявив, что супруг поднял на нее руку. Расставание пары было скандальным и, казалось, не закончится никогда.



Когда знаменитости наконец договорились о разделе имущества, Эмбер нанесла новый удар. В декабре прошлого года Херд в очередной раз назвала себя жертвой домашнего насилия, дав интервью Washington Post.



На этот раз Депп не стал молчать. Актер подал на бывшую супругу в суд, обвинив ее в клевете, и потребовал выплатить компенсацию в размер 50 миллионов долларов.



Представители девушки заявили, что таким жестом Джонни лишь пытается заставить ее замолчать.



1 2 3 4 Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии

Однако вина Деппа до сих пор не была доказана. Наоборот, прессе удалось выяснить, что некоторые улики, предоставленные актрисой, были сфабрикованы.