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Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в клевете и требует с нее 50 миллионов долларов

В 2016-м Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии, а в декабре прошлого года снова подняла эту тему. В ответ на нападки экс-супруги Депп подал иск о клевете.
Джонни Депп
Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015-го, а через несколько месяцев актриса подала на развод, заявив, что супруг поднял на нее руку. Расставание пары было скандальным и, казалось, не закончится никогда. 

Когда знаменитости наконец договорились о разделе имущества, Эмбер нанесла новый удар. В декабре прошлого года Херд в очередной раз назвала себя жертвой домашнего насилия, дав интервью Washington Post.

На этот раз Депп не стал молчать. Актер подал на бывшую супругу в  суд, обвинив ее в клевете, и потребовал выплатить компенсацию в размер 50 миллионов долларов.

Представители девушки заявили, что таким жестом Джонни лишь пытается заставить ее замолчать.

Однако вина Деппа до сих пор не была доказана. Наоборот, прессе удалось выяснить, что некоторые улики, предоставленные актрисой, были сфабрикованы.

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02 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Какая она красивая на последней фотке, а он как граф-дракула замороженный :))) Вот не жалко его, вечно молодящиеся мужики хотят выхватить молоденькую красотку. Ну вот приходится платить за это.

  • Надеюсь не будет никаких мировых соглашений и она ответит по закону

  • "Наоборот, прессе удалось выяснить, что некоторые улики, предоставленные актрисой, были сфабрикованы"Походу Херд переграла в актрису

  • Конечно она никто не его фоне, может и поддавал ей... Держи прелесть: хук справа))

  • Не верю ей, хоть и очень серьезно отношусь к подобным вещам и никогда не поддерживаю типов, типа Башарова и Вайнштейна. С самого начала эта Херд казалась мне голддигершей, которая через Джонни решила построить головокружительную карьеру в Голливуде. А Деппа одновременно и жалко и нет. Бросил семью ради этой хитрой куклы, и на старости лет остался один, ещё и репутацию запятнал.

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