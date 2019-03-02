Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в клевете и требует с нее 50 миллионов долларов

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015-го, а через несколько месяцев актриса подала на развод, заявив, что супруг поднял на нее руку. Расставание пары было скандальным и, казалось, не закончится никогда.
Когда знаменитости наконец договорились о разделе имущества, Эмбер нанесла новый удар. В декабре прошлого года Херд в очередной раз назвала себя жертвой домашнего насилия, дав интервью Washington Post.
Представители девушки заявили, что таким жестом Джонни лишь пытается заставить ее замолчать.
Однако вина Деппа до сих пор не была доказана. Наоборот, прессе удалось выяснить, что некоторые улики, предоставленные актрисой, были сфабрикованы.