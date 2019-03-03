«Она не будет молчать»: адвокаты Эмбер Херд отреагировали на заявление Джонни Деппа

Недавно Джонни Депп решил высказаться об «избиении» экс-супруги Эмбер Херд. Актер подал иск о клевете и потребовал 50 миллионов долларов. Представители Херд ответили на его заявления.

Эмбер Херд и ее адвокаты отреагировали на судебный иск Джонни Деппа

Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись в 2017-м и, казалось, уладили все разногласия. Однако в декабре прошлого года актриса нарушила договоренность не разглашать подробности их совместной жизни, затронув тему домашнего насилия в статье для Washington Post. В ответ Депп подал иск о клевете и потребовал с бывшей жены 50 миллионов долларов.



На следующий день представители девушки отреагировали на обвинения актера. «Это легкомысленное действие — лишь последняя из неоднократных попыток Джонни Деппа заcтавить Эмбер Херд замолчать. Но она не будет молчать», — заявил адвокат актрисы в интервью журналу People.



1 2 3 4 Актрер обвинил экс-супругу в клевете и потребовал взыскать с нее 50 миллионов долларов

Напомним, в 2016 году Эмбер Херд заявила, что стала жертвой домашнего насилия со стороны Джонни Деппа. Актер долгое время не давал комментариев, однако за него вступались другие знаменитости, в том числе экс-супруга Ванесса Паради.