«Она не будет молчать»: адвокаты Эмбер Херд отреагировали на заявление Джонни Деппа

Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись в 2017-м и, казалось, уладили все разногласия. Однако в декабре прошлого года актриса нарушила договоренность не разглашать подробности их совместной жизни, затронув тему домашнего насилия в статье для Washington Post. В ответ Депп подал иск о клевете и потребовал с бывшей жены 50 миллионов долларов.
На следующий день представители девушки отреагировали на обвинения актера. «Это легкомысленное действие — лишь последняя из неоднократных попыток Джонни Деппа заcтавить Эмбер Херд замолчать. Но она не будет молчать», — заявил адвокат актрисы в интервью журналу People.
Напомним, в 2016 году Эмбер Херд заявила, что стала жертвой домашнего насилия со стороны Джонни Деппа. Актер долгое время не давал комментариев, однако за него вступались другие знаменитости, в том числе экс-супруга Ванесса Паради.