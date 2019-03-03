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«Она не будет молчать»: адвокаты Эмбер Херд отреагировали на заявление Джонни Деппа

Недавно Джонни Депп решил высказаться об «избиении» экс-супруги Эмбер Херд. Актер подал иск о клевете и потребовал 50 миллионов долларов. Представители Херд ответили на его заявления. 
Эмбер Херд и ее адвокаты отреагировали на судебный иск Джонни Деппа
Эмбер Херд и ее адвокаты отреагировали на судебный иск Джонни Деппа

Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись в 2017-м и, казалось, уладили все разногласия. Однако в декабре прошлого года актриса нарушила договоренность не разглашать подробности их совместной жизни, затронув тему домашнего насилия в статье для Washington Post. В ответ Депп подал иск о клевете и потребовал с бывшей жены 50 миллионов долларов.

На следующий день представители девушки отреагировали на обвинения актера. «Это легкомысленное действие — лишь последняя из неоднократных попыток Джонни Деппа заcтавить Эмбер Херд замолчать. Но она не будет молчать», — заявил адвокат актрисы в интервью журналу People.

  • Джонни Депп, Эмбер Херд
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    Актрер обвинил экс-супругу в клевете и потребовал взыскать с нее 50 миллионов долларов
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Напомним, в 2016 году Эмбер Херд заявила, что стала жертвой домашнего насилия со стороны Джонни Деппа. Актер долгое время не давал комментариев, однако за него вступались другие знаменитости, в том числе экс-супруга Ванесса Паради. 

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03 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru

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2 комментария Добавить комментарий
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  • О чем ей говорить то? Как неудачно бабла пыталась стрясти?

  • Ну, все. Доигралась барышня. Проиграет суд (а она его проиграет, поскольку лжет), - и прощай, карьера.

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