Дэвид и Виктория Бекхэм воссоединились в Лос-Анджелесе ради важного для футболиста события

Недавно Дэвид Бекхэм стал первым игроком в истории футбольной лиги MLS, который удостоился памятника. Спортсмен и его жена Виктория Бекхэм посетили мероприятие в честь открытия скульптуры.

Дэвид и Виктория Бекхэм посетили открытие памятника футболисту

Дэвид Бекхэм — один из известнейших футболистов в мире. На счету британского спортсмена более 500 матчей, 129 забитых голов и около 20 наград, включая престижный «Серебряный мяч».



На днях Бекхэм удостоился поощрения, которого не получал ни один футболист в истории высшей футбольной лиги (MLS). В Лос-Анджелесе поставили памятник Дэвиду Бекхэму. Спортсмен и его жена Виктория лично присутствовали на его открытии.

1 2 3 4 Недавно в Лос-Анджелесе прошло открытие памятника Дэвиду Бекхэму

Таким образом футбольный клуб LA Galaxy, за который играл Бекхэм, выразил благодарность знаменитому полузащитнику и отметил 20-летие его карьеры. Автор скульптуры Омри Амрани запечатлел футболиста в его коронной позе — в разбеге перед штрафным броском.