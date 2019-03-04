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Дэвид и Виктория Бекхэм воссоединились в Лос-Анджелесе ради важного для футболиста события

Недавно Дэвид Бекхэм стал первым игроком в истории футбольной лиги MLS, который удостоился памятника. Спортсмен и его жена Виктория Бекхэм посетили мероприятие в честь открытия скульптуры.
Дэвид и Виктория Бекхэм посетили открытие памятника футболисту
Дэвид и Виктория Бекхэм посетили открытие памятника футболисту

Дэвид Бекхэм — один из известнейших футболистов в мире. На счету британского спортсмена более 500 матчей, 129 забитых голов и около 20 наград, включая престижный «Серебряный мяч». 

На днях Бекхэм удостоился поощрения, которого не получал ни один футболист в истории высшей футбольной лиги (MLS). В Лос-Анджелесе поставили памятник Дэвиду Бекхэму. Спортсмен и его жена Виктория лично присутствовали на его открытии.

Таким образом футбольный клуб LA Galaxy, за который играл Бекхэм, выразил благодарность знаменитому полузащитнику и отметил 20-летие его карьеры. Автор скульптуры Омри Амрани запечатлел футболиста в его коронной позе — в разбеге перед штрафным броском.

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04 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Legion-Media.ru
Теги

Виктория Бекхэм

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Какая же Виктория скучная.Жаль Девида.

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