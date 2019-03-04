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52-летний Люк Перри умер после инсульта

Печальные новости пришли под конец дня. 4 марта стало известно, что знаменитый актер Люк Перри умер на 53-м году жизни.
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Несколько дней назад в западной прессе появилась информация о том, что Люк Перри был экстренно госпитализирован. Позднее журналисты узнали, что врачи диагностировали актеру инсульт.

Пару дней в СМИ не появлялось никаких сведений о состоянии звезды сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривер-дейл», а вечером 4 марта стало известно, что артист скончался. Эту информацию уже подтвердил его представитель.

По словам Арнольда Робинсона, в момент смерти рядом с 52-летним Люком Перри находилась вся его семья — мать Энн Беннет, отчим Стив Беннет, брат Том, сестра Эмми, бывшая жена Минни Шарп, а также сын Джек и дочь Софи.

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04 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Ой, как жаль! Так рано( Царствие небесное. Я выросла на Беверли Хилс и всех актеров просто обожала.

  • Очень жаль ... Покойся с миром.

  • Ой, как жаль! Так рано. Царствие небесное! Я выросла на сериале Беверли Хилс и всех актеров просто обажала!

  • ОЧЕНЬ РАНО - беверли хиллз это моё детство

  • Жаль.

  • Дико жаль, но не неожиданно: он ведь очень давно болел... :(

  • Я в шоке...как?! Люк ...не могу в это поверить.

  • Помните как Кашпировский и подобные мудрецы лечили народ прямо потелевизору? ... Так вот мой родители со всей ответственностью заявляют, что телевизионные эфиры со сьездов КПСС обладали той же силой ... У деда случился инсульт, после которого на какое-то время напрочь пропала речь ... И вот сидят они смотрят телевизор, где показывают съезд этой светлой партии: с экрана звучат бурные аплодисменты, постояннно переходящие в овации, взаимные реферансы и восхваляющие лозунги ... Дед внимательно наблюдает за всем происходящим и во время очередных оваций четко поставленным голосом выдает: "Мерзавцы! Полные мерзавцы!" ... После этого встает и уходит спать ... После этого вся семья с нетерпением ждала новых трансляций со сьезда ... Для окончательной реабилитации ...

  • Дилан, Дилан....моя школьная любовь...покойся с миром!

  • Да, только что узнала об этом.... Как жалко... Талантливый мужчина был... Но когда написали об инсульте, я почему-то так и подумала,что он не выживет... Вечное царство.... Помним и любим Дилана в его исполнении...

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