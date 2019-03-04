52-летний Люк Перри умер после инсульта

Печальные новости пришли под конец дня. 4 марта стало известно, что знаменитый актер Люк Перри умер на 53-м году жизни.





Несколько дней назад в западной прессе появилась информация о том, что Люк Перри был экстренно госпитализирован. Позднее журналисты узнали, что врачи диагностировали актеру инсульт.



Пару дней в СМИ не появлялось никаких сведений о состоянии звезды сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривер-дейл», а вечером 4 марта стало известно, что артист скончался. Эту информацию уже подтвердил его представитель.



По словам Арнольда Робинсона, в момент смерти рядом с 52-летним Люком Перри находилась вся его семья — мать Энн Беннет, отчим Стив Беннет, брат Том, сестра Эмми, бывшая жена Минни Шарп, а также сын Джек и дочь Софи.