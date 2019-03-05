Разбитое сердце: установлены возможные причины самоубийства Кита Флинта из The Prodigy

4 марта иностранные СМИ сообщили, что 49-летний вокалист группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство. На следующий день в Сети появилось предположение, почему музыкант решил свести счеты с жизнью.

Стала известная возможная причина самоубийства 49-летнего Кита Флинта

В понедельник 4 марта фронтмен британской группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в собственном доме. Полиция подтвердила, что 49-летний артист покончил с собой, что стало неожиданностью для близких и друзей музыканта.



По данным издания The Sun, мотивом для самоубийства мог стать болезненный для Кита развод с японской моделью и диджеем Маюми Каи и последующий за ним раздел имущества.

1 2 3 4 По информации The Sun, музыкант решил свести счеты с жизнью после развода с супругой

После расставания с женой Флинту пришлось выставить на продажу общий дом, который он очень любил, и паб, купленный музыкантом несколько лет назад.