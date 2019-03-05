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Разбитое сердце: установлены возможные причины самоубийства Кита Флинта из The Prodigy

4 марта иностранные СМИ сообщили, что 49-летний вокалист группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство. На следующий день в Сети появилось предположение, почему музыкант решил свести счеты с жизнью. 
Стала известная возможная причина самоубийства 49-летнего  Кита Флинта
Стала известная возможная причина самоубийства 49-летнего  Кита Флинта

В понедельник 4 марта фронтмен британской группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в собственном доме. Полиция подтвердила, что 49-летний артист покончил с собой, что стало неожиданностью для близких и друзей музыканта. 

По данным издания The Sun, мотивом для самоубийства мог стать болезненный для Кита развод с японской моделью и диджеем Маюми Каи и последующий за ним раздел имущества.
  • Кит Флинт
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    По информации The Sun, музыкант решил свести счеты с жизнью после развода с супругой
    Смотреть галерею

После расставания с женой Флинту пришлось выставить на продажу общий дом, который он очень любил, и паб, купленный музыкантом несколько лет назад. 

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05 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Legion-media.ru
Теги

Кит Флинт

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Всё из-за баб!Йоко, Кортни, теперь эта Маюми

  • Зря он так. купил бы еще дом, и завел еще одну бабу. Мало ли их у него было

  • Гость

    Всё из-за баб!Йоко, Кортни, теперь эта Маюми

    Как раз не из-за баб....а за-за тараканов в больной голове и таком хрупком внутреннем мире.

  • Гость

    Как раз не из-за баб....а за-за тараканов в больной голове и таком хрупком внутреннем мире.

    А подстегнуло то, что бывшая намылилась продать его домик.А способ суицида какой был?

  • Ну конечно. Опять женщина виновата ))) А то, что он наркоман был со стажем, как-то позабыли. Лол

  • Гость

    Ну конечно. Опять женщина виновата ))) А то, что он наркоман был со стажем, как-то позабыли. Лол

    Он женился и бросил наркоманить, потом вроде опять взялся , когда развелись.

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