«Они становятся одинаковыми»: Брежнева пожалела девушек с пухлыми губами и «шапкой ресниц»

Поклонники Веры Брежневой восхищаются не только музыкальным талантом певицы, но и ее внешностью. 37-летняя певица гордится своими природными данными и не стесняется некоторых несовершенств — ведь они, по ее словам, делают нас уникальными.
На днях в своем Инстаграме Брежнева поделилась мнением о девушках, которые не могут принять себя и изменяют внешность, стремясь соответствовать общепринятым канонам красоты.
Кроме того, Вера призналась, что не всегда была уверена в своей красоте и даже пробовала некоторые косметические процедуры, но, к счастью не решилась на кардинальные изменения. «Не могу объяснить, но меня радует мое нормальное, настоящее лицо», — призналась фолловерам Брежнева.