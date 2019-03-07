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«Они становятся одинаковыми»: Брежнева пожалела девушек с пухлыми губами и «шапкой ресниц»

В отличие от многих звезд, 37-летняя Вера Брежнева не гонится за бьюти-трендами, а подчеркивает свою естественную красоту. На днях певица рассказала, что думает о девушках с «идеальной» внешностью.
Вера Брежнева поделилась мнением об «идеальных» девушках
Вера Брежнева поделилась мнением об «идеальных» девушках

Поклонники Веры Брежневой восхищаются не только музыкальным талантом певицы, но и ее внешностью. 37-летняя певица гордится своими природными данными и не стесняется некоторых несовершенств — ведь они, по ее словам,  делают нас уникальными. 

На днях в своем Инстаграме Брежнева поделилась мнением о девушках, которые не могут принять себя и изменяют внешность, стремясь соответствовать общепринятым канонам красоты. 

«Ресницы в виде шапки над глазами, чрезмерно увеличенные губы, заблокированный ботоксом лоб без эмоций — дань странной моде. И главное — все становятся одинаковыми», — посетовала певица. 
  • Вера Брежнева
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    37-летняя певица рассказала, что не считает нужным изменять свою внешность
    Смотреть галерею

Кроме того, Вера призналась, что не всегда была уверена в своей красоте и даже пробовала некоторые косметические процедуры, но, к счастью не решилась на кардинальные изменения. «Не могу объяснить, но меня радует мое нормальное, настоящее лицо», — призналась фолловерам Брежнева.

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07 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Согласна с ней

  • Не только музыкальный талант певицы? Да уж, да уж... У нее элементарно с музыкальным слухом не все в порядке.

  • На удивление, она права. Но, чувствую, это было сказано на эмоциях, от того, что Костик увлекся одной из таких куколок с пухлыми губами.

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