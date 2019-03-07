«Они становятся одинаковыми»: Брежнева пожалела девушек с пухлыми губами и «шапкой ресниц»

В отличие от многих звезд, 37-летняя Вера Брежнева не гонится за бьюти-трендами, а подчеркивает свою естественную красоту. На днях певица рассказала, что думает о девушках с «идеальной» внешностью.

Вера Брежнева поделилась мнением об «идеальных» девушках

Поклонники Веры Брежневой восхищаются не только музыкальным талантом певицы, но и ее внешностью. 37-летняя певица гордится своими природными данными и не стесняется некоторых несовершенств — ведь они, по ее словам, делают нас уникальными.



На днях в своем Инстаграме Брежнева поделилась мнением о девушках, которые не могут принять себя и изменяют внешность, стремясь соответствовать общепринятым канонам красоты.



«Ресницы в виде шапки над глазами, чрезмерно увеличенные губы, заблокированный ботоксом лоб без эмоций — дань странной моде. И главное — все становятся одинаковыми», — посетовала певица.

1 2 3 4 37-летняя певица рассказала, что не считает нужным изменять свою внешность

Кроме того, Вера призналась, что не всегда была уверена в своей красоте и даже пробовала некоторые косметические процедуры, но, к счастью не решилась на кардинальные изменения. «Не могу объяснить, но меня радует мое нормальное, настоящее лицо», — призналась фолловерам Брежнева.