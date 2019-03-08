Экс-участница SEREBRO Катя Кищук выложила фото со свадьбы с эстонским рэпером

Имя певицы Кати Кищук не сходит с первых полос отечественных таблоидов. Еще недавно обсуждался уход артистки из продюсерского цента Максима Фадеева. Напомним, вместе с этим Кищук отдала лейблу MALFA собственный Инстаграм, который насчитывал более миллиона подписчиков.
Теперь у Кати новый микроблог и новая жизнь. 7 марта певица неожиданно для многих опубликовала снимок, на котором позируем в белом платье с эстонским рэпером Томми Кэшем. «Я сказала ''да"», — подписала фото Кищук.
Если верить Инстаграму артистки, бракосочетание прошло в Париже. Впрочем, многим такое спонтанное решение показалось странным и неправдоподобным. Некоторые фолловеры нового микроблога Кати предположили, что артисты просто-напросто работают над совместным проектом или пытаются привлечь к себе внимание. Каких-либо комментариев от знаменитостей пока не последовало.