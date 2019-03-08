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Экс-участница SEREBRO Катя Кищук выложила фото со свадьбы с эстонским рэпером

Экс-участница группы SEREBRO Катя Кищук на днях удивила поклонников, опубликовав свадебные фотографии. Если верить Инстаграму артистки, недавно она вышла замуж за рэпера Томми Кэша.
Поклонники Кати Кищук уверены, что она вышла замуж за Томми Кэша
Поклонники Кати Кищук уверены, что она вышла замуж за Томми Кэша

Имя певицы Кати Кищук не сходит с первых полос отечественных таблоидов. Еще недавно обсуждался уход артистки из продюсерского цента Максима Фадеева. Напомним, вместе с этим Кищук отдала лейблу MALFA собственный Инстаграм, который насчитывал более миллиона подписчиков.

Теперь у Кати новый микроблог и новая жизнь. 7 марта певица неожиданно для многих опубликовала снимок, на котором позируем в белом платье с эстонским рэпером Томми Кэшем. «Я сказала ''да"», — подписала фото Кищук.

Если верить Инстаграму артистки, бракосочетание прошло в Париже. Впрочем, многим такое спонтанное решение показалось странным и неправдоподобным. Некоторые фолловеры нового микроблога Кати предположили, что артисты просто-напросто работают над совместным проектом или пытаются привлечь к себе внимание. Каких-либо комментариев от знаменитостей пока не последовало.

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08 марта 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram

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  • Надо же какой приличный юноша .... В носках ...

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