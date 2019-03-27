Канделаки высказала свое мнение по поводу конфликта между Собчак и Кожевниковой

В Сети не утихают горячие споры вокруг того, кто прав, а кто виноват в конфликте между Ксенией Собчак и Марией Кожевниковой. Недавно Тина Канделаки прокомментировала эту ситуацию в своих инстаграм-историях.

В минувшие выходные в эфире программы «Секрет на миллион» Мария Кожевникова вспомнила, как несколько лет назад Ксения Собчак высмеяла ее в Сети. Бурные обсуждения давно забытого конфликта заполнили Рунет со скоростью звука. Пользователи Сети поспешили узнать мнение некогда близкой подруги Ксении Тины Канделаки.

«Мое мнение такое: с Собчак не надо спорить, с Собчак не надо взаимодействовать, с Собчак не надо ничего делать. За Собчак можно просто наблюдать, чем я и занимаюсь много лет. Со стороны», — заявила телеведущая.

Напомним, что ссора между Марией Кожевниковой и Ксенией Собчак началась аж в 2011 году: тогда медиадива опубликовала эротическое фото актрисы и ехидно высказалась о нем.

1 2 3 4 Тина Канделаки: «За Собчак можно просто наблюдать...»

Недавно в программе «Секрет на миллион» Мария заявила, что Ксения пыталась с ней примириться, но Собчак опровергла эти слова. В своем Инстаграме журналистка написала, что приглашала актрису на интервью, но получила отказ. Дальнейшая перепалка между двумя знаменитостями превратилась в целое шоу, за которым интернет-пользователи наблюдали несколько дней.