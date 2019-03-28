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Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой супругой

В начале марта 58-летний Александр Цекало женился на 27-летней модели и художнице Дарине Эрвин. На днях продюсер впервые появился на светском мероприятии в компании молодой супруги.

В конце 2018 года в прессе появились слухи о новом романе Александра Цекало, хотя на тот момент продюсер, как полагали многие, состоял в браке. Вскоре мужчина сделал заявление, подтвердив развод с супругой и свои новые отношения. Как выяснилось, избранницей Цекало стала художница Дарина Эрвин.

В начале марта, как утверждают СМИ, пара поженилась в США, а затем отправилась в небольшое свадебное путешествие. Впрочем, судя по всему, отпуск уже закончился — 27 марта Цекало и Эрвин вместе появились на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Это первый официальный выход пары с того момента, как стало известно об их отношениях.

Александр и Дарина без стеснения позировали фотографам и даже целовались под прицелом камер. Видео, на котором запечатлены влюбленные, опубликовала корреспондент ИА «Столица» в социальных сетях. Для мероприятия Эрвин выбрала черное платье, подчеркнувшее ее пышную грудь.

Интересно, что примерно год назад Цекало пришел на ту же церемонию со своей предыдущей супругой Викторией Галушкой.

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28 марта 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Starface, Persona Stars, Instagram, Валерия Хващевская/ИА «Столица»
Теги

Александр Цекало, Виктория Галушка

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Как же надо любить бабло...

  • Н-дааааааааааааааа...Смотрятся они конечно,весьма комично.И в принципе дисгармонируют.Вот.С Галушкой он смотрелся органичней.

  • Гость

    Н-дааааааааааааааа... Смотрятся они конечно,весьма комично. И в принципе дисгармонируют.Вот. С Галушкой он смотрелся органичней.

    С Лолитой смотрелся не менее комично. Еще и парик цветной носил. Любит крупных барышень.

  • Завидую тебе молча, Саня! ...

  • Чего то даже не смешно..старый седой пузан в кедах типо еще молодой и рядом девица, выше в 2 раза и годящаяся во внучки .Одно желание-развидеть..

  • На вид ей ни как ни 27 а все 37 что было написано изначально

  • почему это так смешно)))))?

  • О Боже, как он на нее смотрит))) Это так трогательно))) Как приятно видеть человека таким влюбленным.

  • Ха-ха) Страшенная Дарина и довольный собой Цекало.

  • что у молодой с лицом? пластика, уколы ...придурковатая малость на вид...да и Цекало странно выглядит, реально может болен? как не в себе

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