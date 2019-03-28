Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой супругой

В начале марта 58-летний Александр Цекало женился на 27-летней модели и художнице Дарине Эрвин. На днях продюсер впервые появился на светском мероприятии в компании молодой супруги.

В конце 2018 года в прессе появились слухи о новом романе Александра Цекало, хотя на тот момент продюсер, как полагали многие, состоял в браке. Вскоре мужчина сделал заявление, подтвердив развод с супругой и свои новые отношения. Как выяснилось, избранницей Цекало стала художница Дарина Эрвин.



В начале марта, как утверждают СМИ, пара поженилась в США, а затем отправилась в небольшое свадебное путешествие. Впрочем, судя по всему, отпуск уже закончился — 27 марта Цекало и Эрвин вместе появились на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Это первый официальный выход пары с того момента, как стало известно об их отношениях.



1 2 3 4 Супруги не скрывались от фотографов и позировали на красной дорожке

Александр и Дарина без стеснения позировали фотографам и даже целовались под прицелом камер. Видео, на котором запечатлены влюбленные, опубликовала корреспондент ИА «Столица» в социальных сетях. Для мероприятия Эрвин выбрала черное платье, подчеркнувшее ее пышную грудь.



Интересно, что примерно год назад Цекало пришел на ту же церемонию со своей предыдущей супругой Викторией Галушкой.