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Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Виктория Бекхэм, Джонни Депп и другие звезды на открытии Национального музея Катара

Кажется, голливудские холмы значительно опустели — в эти дни Доха принимала в гостях целое созвездие знаменитостей на открытии Национального музея Катара. Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Виктория Бекхэм, Джонни Депп — это еще не весь список. 
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл делает селфи на фоне музея

27 марта в Катаре распахнул свои двери первый в стране Национальный музей. Его открытия ждали целых три года, а на само строительство было потрачено 434 миллиона долларов. Архитектор проекта Жан Нувель признался, что идея поразительного дизайна вдохновлена сложной формой пустынной розы, найденной в катарских засушливых районах. Даже Наоми Кэмпбелл не удержалась и сделала селфи на фоне здания. Помимо 48-летней супермодели на мероприятии присутствовали и многие другие мировые знаменитости.

Виктория Бекхэм, Диана фон Фюрстенберг, Наталья Водянова
Виктория Бекхэм, Диана фон Фюрстенберг и Наталья Водянова

Виктория Бекхэм и Наталья Водянова единогласно выбрали для церемонии открытия закрытые брючные комплекты светлых оттенков. Российская топ-модель предпочла наряд Ralph Lauren, а вот британский дизайнер вышла в свет в вещах вещах собственной марки. Также открытие посетили Джонни Депп, Люк Эванс, Николя Саркози, Карла Бруни, Диана фон Фюрстенберг, Изабель Гулар и многие другие.

Приглашение на открытие музея получили не только западные звезды, но и отечественные селебрити. Среди них — Ульяна Сергеенко, Мария Федорова и Саша Лусс.

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28 марта 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Patrick BAZ,National Museum of Qatar, AFP, East News, Instagram
Теги

Николя Саркози, Николя Саркози, Миранда Мирианашвили, Люк Эванс, Виктория Бекхэм, Диана фон Фюрстенберг

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Как Джонни посвежел, помолодел. Пока был с Херд - совсем ужасно выглядел, как бомжик. Плохо она на него влияла.

  • Джонни отлично выглядит, похудел, выглядеть стал моложе своих лет

  • А где звезда Бонита!? ))) Что то её и не видно совсем среди привычного круга! Забыли!!???

  • уж насколько я люблю Бэкхем, но тут на фото она как будто только из плацкарта

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