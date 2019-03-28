Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Виктория Бекхэм, Джонни Депп и другие звезды на открытии Национального музея Катара

Кажется, голливудские холмы значительно опустели — в эти дни Доха принимала в гостях целое созвездие знаменитостей на открытии Национального музея Катара. Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Виктория Бекхэм, Джонни Депп — это еще не весь список.

Наоми Кэмпбелл делает селфи на фоне музея

27 марта в Катаре распахнул свои двери первый в стране Национальный музей. Его открытия ждали целых три года, а на само строительство было потрачено 434 миллиона долларов. Архитектор проекта Жан Нувель признался, что идея поразительного дизайна вдохновлена сложной формой пустынной розы, найденной в катарских засушливых районах. Даже Наоми Кэмпбелл не удержалась и сделала селфи на фоне здания. Помимо 48-летней супермодели на мероприятии присутствовали и многие другие мировые знаменитости.

Виктория Бекхэм, Диана фон Фюрстенберг и Наталья Водянова

Виктория Бекхэм и Наталья Водянова единогласно выбрали для церемонии открытия закрытые брючные комплекты светлых оттенков. Российская топ-модель предпочла наряд Ralph Lauren, а вот британский дизайнер вышла в свет в вещах вещах собственной марки. Также открытие посетили Джонни Депп, Люк Эванс, Николя Саркози, Карла Бруни, Диана фон Фюрстенберг, Изабель Гулар и многие другие.

Приглашение на открытие музея получили не только западные звезды, но и отечественные селебрити. Среди них — Ульяна Сергеенко, Мария Федорова и Саша Лусс.