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Кети Топурия назвала причины расставания с Гуфом

Недавно стало известно о том, что яркая пара — Кети Топурия и Гуф — все-таки распалась. Рэпер до сих пор переживает о разрыве, а вот певица старается не обсуждать с поклонниками личную жизнь. Впрочем, на днях она все же дала комментарий на эту тему.
Кети Топурия прокомментировала расставание с Гуфом
Кети Топурия прокомментировала расставание с Гуфом

Кети Топурия и Гуф встречались около двух лет, но мало кто верил в то, что этот роман продлится долго. Так и случилось: в конце 2018 года певица подтвердила расставание с рэпером. 

В своем Инстаграме Гуф не раз давал понять, что тяжело переживает разрыв с возлюбленной, однако ждать примирения пары, похоже, не стоит.

На днях Топурия стала гостьей YouTube-шоу «Маша спросит». В ходе разговора Мария Мельникова уточнила у певицы, почему она рассталась с рэпером — чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда. Кети, обычно оберегающая личную жизнь, на этот раз была на удивление откровенна.

  • Кети Топурия, Рэпер Guf (Алексей Долматов)
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    Кети Топурия и Гуф не смогли сохранить отношения из-за разного образа жизни
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«Почему мы разошлись? Потому что у нас очень разный образ жизни. Как мы ни пытались создать общий союз, у нас все равно не получилось. К сожалению. Но любила я его очень сильно», — призналась Кети. 

Топурия объяснила и расставание с бывшим мужем Львом Гейхманом. По ее словам, эти отношения просто изжили себя.

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28 марта 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Фотогеничная она, хорошо получается на фото и не выглядит муклой

  • С большим трудом понимается что там можно любить , ну ды ладно ....

  • Тот редкий случай, когда лицо сделали хорошо, главное остановиться на достигнутом

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