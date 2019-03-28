Кети Топурия назвала причины расставания с Гуфом

Недавно стало известно о том, что яркая пара — Кети Топурия и Гуф — все-таки распалась. Рэпер до сих пор переживает о разрыве, а вот певица старается не обсуждать с поклонниками личную жизнь. Впрочем, на днях она все же дала комментарий на эту тему.

Кети Топурия прокомментировала расставание с Гуфом

Кети Топурия и Гуф встречались около двух лет, но мало кто верил в то, что этот роман продлится долго. Так и случилось: в конце 2018 года певица подтвердила расставание с рэпером.



В своем Инстаграме Гуф не раз давал понять, что тяжело переживает разрыв с возлюбленной, однако ждать примирения пары, похоже, не стоит.



На днях Топурия стала гостьей YouTube-шоу «Маша спросит». В ходе разговора Мария Мельникова уточнила у певицы, почему она рассталась с рэпером — чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда. Кети, обычно оберегающая личную жизнь, на этот раз была на удивление откровенна.

1 2 3 4 Кети Топурия и Гуф не смогли сохранить отношения из-за разного образа жизни

«Почему мы разошлись? Потому что у нас очень разный образ жизни. Как мы ни пытались создать общий союз, у нас все равно не получилось. К сожалению. Но любила я его очень сильно», — призналась Кети.



Топурия объяснила и расставание с бывшим мужем Львом Гейхманом. По ее словам, эти отношения просто изжили себя.