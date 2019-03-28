Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова рассказала об унижении, которое терпела от мужа

Женя Огурцова переживает кризис в личной жизни. Об этом она рассказывает в личном влоге на YouTube.
Женя Огурцова рассталась с мужем
Женя Огурцова рассталась с мужем

В жизни экс-солистки группы «Ранетки» Жени Огурцовой наступили непростые времена. О том, с какими проблемами ей приходится сталкиваться, артистка рассказывает на своем You-Tube-канале.

Так, на днях Огурцова заявила, что ее бросил муж Анатолий Рамонов. При этом у пары есть общий сын Марк, которому сейчас три года. Женя призналась, что ребенку требуется операция, однако некогда любимый супруг отказывается принимать участие в организации лечения. При этом Рамонов хочет, чтобы Огурцова оплачивала половину его кредита на машину, поскольку ему сложно находить средства на алименты.

Впрочем, даже когда супруги жили вместе, их отношения не были гладкими. «Он называл меня и мою маму тварями, жалел, что тратился на меня. Его совершенно не волнует тот факт, что тогда я сидела в декрете. Толя считал, что мне надо было все это время работать и обеспечивать себя», — цитирует артистку издание «СтарХит».

Усугубляет ситуацию болезнь, из-за которой Женя может ослепнуть на один глаз. Впрочем, сейчас она гораздо больше переживает не за себя, а за сына.

Перейти к обсуждению 2


28 марта 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото @porcelain_black / Instagram

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • *** ныть?видела за кого шла

  • Идет по дорожке, проторенной Бузовой и Дакотой.Авось, и ей повезёт.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-03-27 15:37:00
118
[quote="Гостья" message_id="4654406"]Скоро значит развод будет, когда пары так долго вместе без детей, их рождение потом ещё больший кризис,чем для тех,кто был в отношениях дуэтом не так длительно.[/quote] А мои наблюдения показывают, что как раз наоборот. Пары, которые продолжительное время после брака жили без детей, дружно живут до сих пор, а те, которые были знакомы пару месяцев и женились по залету, уже почти все распались...
СМИ: Саша Савельева родила сына
58 Комментариев
Гость 2019-03-26 08:39:23.829
114
[quote="Гость" message_id="4652970"]хоть плачь...[/quote] Они это специально сделали? Внешность, макияж, одежда- глухая провинция из 90-х. Это выглядит как издевательство.
Русская красота в Америке: как выглядят победительница и участницы конкурса Miss Russian LA
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.