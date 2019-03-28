Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова рассказала об унижении, которое терпела от мужа

Женя Огурцова переживает кризис в личной жизни. Об этом она рассказывает в личном влоге на YouTube.

Женя Огурцова рассталась с мужем

В жизни экс-солистки группы «Ранетки» Жени Огурцовой наступили непростые времена. О том, с какими проблемами ей приходится сталкиваться, артистка рассказывает на своем You-Tube-канале.



Так, на днях Огурцова заявила, что ее бросил муж Анатолий Рамонов. При этом у пары есть общий сын Марк, которому сейчас три года. Женя призналась, что ребенку требуется операция, однако некогда любимый супруг отказывается принимать участие в организации лечения. При этом Рамонов хочет, чтобы Огурцова оплачивала половину его кредита на машину, поскольку ему сложно находить средства на алименты.



Впрочем, даже когда супруги жили вместе, их отношения не были гладкими. «Он называл меня и мою маму тварями, жалел, что тратился на меня. Его совершенно не волнует тот факт, что тогда я сидела в декрете. Толя считал, что мне надо было все это время работать и обеспечивать себя», — цитирует артистку издание «СтарХит».



1 2 3 4 По словам Огурцовой, от супруга она терпела оскорбления

Усугубляет ситуацию болезнь, из-за которой Женя может ослепнуть на один глаз. Впрочем, сейчас она гораздо больше переживает не за себя, а за сына.