Ксения Бородина рассказала о детстве и объяснила, почему отказалась от переезда в Швейцарию

Известная телеведущая Ксения Бородина решила подробнее рассказать о себе подписчикам и опубликовала в Инстаграме пост о своей жизни до того, как добилась успеха.

Ксения Бородина

Ксения Бородина часто общается со своими подписчиками в Инстаграме, раскрывая все новые и новые подробности о личной жизни. На днях телеведущая опубликовала архивные снимки из своего детства и рассказала о том, как училась в Лондоне, а затем приняла решение не оставаться жить в Швейцарии

Будущая звезда родилась в Москве. После 9 класса она уехала на учебу в Великобританию, но вернулась спустя три месяца, так как тосковала по родине.

Родители Ксении предлагали ей переехать в Швейцарию, но она категорически отказалась от такой перспективы.

«После 9 класса уехала учиться в Лондон и вернулась спустя 3 месяца, патриоткой я была всегда. Не могу без Москвы! Родители сказали, что отправят меня в Щвейцарию, я устроила истерику, тогда после долгих переговоров меня отправили учится в частную школу», — написала телеведущая. (орфография и пунктуация автора сохранены)

Ксения рассказала, что хорошая учебная программа в частной школе помогла ей поступить сразу на второй курс института МЭСИ. Спустя год Бородина решила зарабатывать на жизнь самостоятельно: она попробовала себя в качестве редактора телепрограммы, а позже стала ведущей шоу.

Сейчас Бородина ведет не только популярные программы «Перезагрузка» и «Дом-2», но и владеет двумя салонами красоты, магазином одежды и детским развлекательным центром. К слову, в семейной жизни у Бородиной тоже все сложилось: звезда счастлива в браке и воспитывает двух дочек — Марию и Теону. Младшая, кстати, очень похожа на мать в детстве.

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Внимательные поклонники заметили, что телеведущая умолчала о жизни в Италии и благотворительной деятельности, на что Ксения ответила: «О помощи другим не принято говорить в открытую».