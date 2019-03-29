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Ксения Бородина рассказала о детстве и объяснила, почему отказалась от переезда в Швейцарию

Известная телеведущая Ксения Бородина решила подробнее рассказать о себе подписчикам и опубликовала в Инстаграме пост о своей жизни до того, как добилась успеха.
Ксения Бородина
Ксения Бородина

Ксения Бородина часто общается со своими подписчиками в Инстаграме, раскрывая все новые и новые подробности о личной жизни. На днях телеведущая опубликовала архивные снимки из своего детства и рассказала о том, как училась в Лондоне, а затем приняла решение не оставаться жить в Швейцарии

Будущая звезда родилась в Москве. После 9 класса она уехала на учебу в Великобританию, но вернулась спустя три месяца, так как тосковала по родине.

Родители Ксении предлагали ей переехать в Швейцарию, но она категорически отказалась от такой перспективы.

«После 9 класса уехала учиться в Лондон и вернулась спустя 3 месяца, патриоткой я была всегда. Не могу без Москвы! Родители сказали, что отправят меня в Щвейцарию, я устроила истерику, тогда после долгих переговоров меня отправили учится в частную школу», — написала телеведущая. (орфография и пунктуация автора сохранены)

Ксения рассказала, что хорошая учебная программа в частной школе помогла ей поступить сразу на второй курс института МЭСИ. Спустя год Бородина решила зарабатывать на жизнь самостоятельно: она попробовала себя в качестве редактора телепрограммы, а позже стала ведущей шоу.

Сейчас Бородина ведет не только популярные программы «Перезагрузка» и «Дом-2», но и владеет двумя салонами красоты, магазином одежды и детским развлекательным центром. К слову, в семейной жизни у Бородиной тоже все сложилось: звезда счастлива в браке и воспитывает двух дочек — Марию и Теону. Младшая, кстати, очень похожа на мать в детстве. 

  • Ксения Бородина
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    Ксения Бородина опубликовала архивные снимки из своего детства и рассказала о том, как училась в Лондоне и отказалась от переезда в Швейцарию
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Внимательные поклонники заметили, что телеведущая умолчала о жизни в Италии и благотворительной деятельности, на что Ксения ответила: «О помощи другим не принято говорить в открытую». 

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29 марта 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Instagram

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18 комментариев Добавить комментарий
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  • Это правда. Москва по энергетике даст сто очков вперед любому городу мира. Отсюда даже экспаты с трудом уезжают обратно.

  • Не знаю, что такое мэси, но какой в нем толк, если ты не нужна родителям, скинута жить с бабушкой, а потом мозгов хватило только на дом-2 устроиться?

  • Такие возможности упустить...

  • Гость

    Такие возможности упустить...

    Какие возможности? Она была ребенком, сидеть в тухлой деревне с тяжелейшим сырым климатом то еще удовольствие. Тем более, паспорт ей все равно бы не дали, он дается лишь через 10 лет прожвания в Швейцарии. По окончанию учебы поехала бы обратно в Москву, к бабушке, с которой и жила все время. И все равно пошла бы на Дом-2.

  • У одной МЭСИ, у другой МГИМО, итог одинаковый - ведут корпоративы, меняют череду сожителей. Карьера удалась.

  • Жила я в Швейцарии. Это скука смертная. В Швейцарии хорошо иметь налаженный бизнес, счёт в банке. А жить и тратить деньги нужно в другом месте. В старости, как вариант, можно купить дом в деревне там- спокойствие, чистота, порядок, безопасность. Жить там престижно, но скучно 😑

  • Патриотка Москвы ))))

  • Гость

    Жила я в Швейцарии. Это скука смертная. В Швейцарии хорошо иметь налаженный бизнес, счёт в банке. А жить и тратить деньги нужно в другом месте. В старости, как вариант, можно купить дом в деревне там- спокойствие, чистота, порядок, безопасность. Жить там престижно, но скучно 😑

    дело вкуса, меня бы устроило

  • Гость

    У одной МЭСИ, у другой МГИМО, итог одинаковый - ведут корпоративы, меняют череду сожителей. Карьера удалась.

    Только вот на этой фигне они зарабатывают приличные деньги, тогда как многие выпускники того же МГИМО, при чем не самые глупые, живут довольно скромно.

  • Гость

    Только вот на этой фигне они зарабатывают приличные деньги, тогда как многие выпускники того же МГИМО, при чем не самые глупые, живут довольно скромно.

    Еще на этой фигне они заработали полную потерю стыда, репутации и еще неизвестно, как и с чем они придут к пенсии. Или деньги не пахнут? Мне их детей жаль, это я вам честно говорю. Не убыло бы от их накоплений без фото в трусах и без. Бородина живет в тауне 200 метров, без земли с соседями в окнах, палится на поддельных сумках , не думаю, что любой из выпускников МГИМО не может позволить себе сей скромный дом в области.

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