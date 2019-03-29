Вера Брежнева рассказала о цели, к которой шла долгих 12 лет

На своей странице в Инстаграме, где обычно Вера Брежнева делится своим жизненным опытом с поклонниками, певица поведала об опыте лазерной коррекции зрения, которую она ждала целых 12 лет.

Вера Брежнева посвятила целый пост рассказу о том, как она решилась на лазерную коррекцию зрения и как проходила операция. Заранее предупредив подписчиков, что ничего «не пропагандирует», певица поведала о преимуществах этой процедуры.

Брежнева призналась, что страдала от плохого зрения с 9 лет, когда ей поставили диагноз – миопия. Причинами, по мнению певицы, стали генетическая предрасположенность, быстрый рост организма и нагрузки в школе. Долгих 12 лет Вера носила очки и даже делала склеропластику. Девушка объяснила такой долгий период ожидания невозможностью сделать операцию из-за возрастных ограничений и отсутствия денег на лазерную коррекцию.

Певица рассказала, что не чувствовала боли во время операции, но пожаловалась на некомфортную распорку для век, которую всегда используют при лазерной коррекции. После операции зрение знаменитости было нечетким, но, по ее признанию, уже вечером она начала превосходно видеть. Вера призналась, что была очень счастлива от того, что ей больше не придется носить надоевшие очки.

1 2 3 Вера Брежнева часто делится с подписчиками своим личным опытом

Брежнева закончила рассказ пожеланием удачи тем подписчикам, которые планируют лазерную коррекцию зрения. По ее словам, бояться этой операции совершенно ни к чему. Певица подтвердила, что ни очки, ни линзы с момента лазерной коррекции она ни разу не носила.

