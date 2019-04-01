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Владимир Зеленский прошел во второй тур выборов президента Украины

31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов. Согласно последним данным СМИ, обработаны более половины бюллетеней.
Владимир Зеленский лидирует на украинских выборах
Владимир Зеленский лидирует на украинских выборах

1 апреля стали известны первые результаты украинских выборов президента. Примерно к 10 утра ЦИК обработал более половины протоколов. Как сообщает агентство «РИА Новости», в первом туре лидирует Владимир Зеленский с результатом в 30,25% голосов. Второе место в настоящий момент занимает действующий лидер страны Петр Порошенко, третье — Юлия Тимошенко.

Во второй тур также проходит Петр Порошенко
Во второй тур также проходит Петр Порошенко

В штабе президента Украины уже прокомментировали результаты. Так, руководитель секретариата партии «Блок Петра Порошенко» Максим Саврасов подтвердил, что и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский проходят во второй тур — пишет «РИА Новости»

Известно, что следующий тур может быть назначен на 21 апреля, поскольку никто из кандидатов не набрал нужное количество голосов для безоговорочной победы. Петр Порошенко уже сообщил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Напомним, впервые в Украине не присутствовали наблюдатели от России.

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01 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ну а чё. Артисты юмористического жанра сменяют один другого. Вполне предсказуемо. А если серьезно, то когда уже закончится этот цирк?

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